«Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара не смогли выгнать из Колумбии

Ситуация с животными за год не изменилась.

Власти Колумбии не смогли выгнать из страны «кокаиновых» бегемотов, хотя такой вариант активно обсуждался — об этом рассказал зоолог Эрнесто Засуэта, владелец мексиканского заповедника «Осток». По словам Засуэты, год назад его заповедник предложил переселить 74 бегемота из Колумбии в другие страны — Мексику, Индию и Перу. Впрочем, правительство страны так и не разрешило этот вариант.

Теперь бегемоты, которых когда-то держал при своем поместье печально знаменитый наркобарон Пабло Эскобар, размножаются на воле и угрожают экосистеме Колумбии — всего их насчитывается около 170 особей. Как отметил Засуэта, у него есть все возможности для того, чтобы перевезти животных — но власти Колумбии до сих пор рассматривают его заявку.

«Очень жаль, что никакого прогресса нет. Год — это большой срок. Мы понимаем, что некоторых животных успешно стерилизовали, но этого недостаточно, чтобы решить проблему. Они быстро размножаются и продолжают разрушать экосистему», — подчеркнул зоолог.

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Между тем, согласно плану Засуэты, 60 бегемотов должны были отправиться в заповедники Индии, десять — в Мексику, а еще четверо — в Перу. Такой гуманный шаг призван значительно сократить популяцию животных.

«С каждой минутой это гуманистическое решение становится все более нереальным. Мы понимаем, что это не окончательное решение проблемы, но размножение животных будет серьезно замедлено, как и вред, наносимый ими», — заключил Засуэта.

Ранее сообщалось, что потомки бегемотов, хозяином которых был наркобарон Пабло Эскобар, стали нападать на колумбийцев.