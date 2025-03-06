Колесо времени

Знаменитый на весь СССР фильм «Бриллиантовая рука», а точнее его эпизод с падением на узкой улице Стамбула, на самом деле снимался вовсе не в Стамбуле, а на улице Кичик Гала старого района Ичери-Шехер в Баку — столице Солнечного Азербайджана, как повелось называть страну, ставшую перекрестком цивилизаций.

Помните: «Стамбул – город контрастов»? Так вот столицу Азербайджана Баку можно назвать городом контрастов с большей справедливостью. Здесь смешались исторические кварталы и современная архитектура, прошлое и настоящее закрутились в одном колесе времени.



В Баку вы можете устать от определения «самый», потому что везде будете слышать его: самая длинная набережная вдоль моря, история которой начинается с 1909 года, ставшего отправной точкой развития города; самый большой музей Ковра, подчеркивающим связь с Востоком; самое старое кафе Жемчужина, выполненное в духе советского конструктивизма, по слухам вдохновившее Заху Хадида на создания Центра Гейдара Алиева — современной достопримечательности города и страны.



Впрочем, как и самая огненная страна.Существует несколько версий названия Азербайджан, но все они связаны с огнем: «Земля Огня» или «Хранитель Огня», и не удивительно, что одним из символов Баку стали выполненные в форме языков пламени три башни-небоскреба.



Современный и старый город Баку давно стал развитым центром туризма, в котором соседствует атмосфера прошлого, еще сохранившаяся на древних улочках, по которым мы можем долго бродить, чувствуя себя героями упомянутого выше фильма, и настоящее кавказское гостеприимство.

Фото: АО Кордиант

В Баку возможно все, например, попасть на дегустацию черной икры или встретить на улице известного художника Али Шамси и зайти к нему в мастерскую, чтобы сделать памятную фотографию на фоне его картин или осмотреть мини-музей сувениров из путешествий, или оставить свое «Здесь был…» на стене пожеланий, выискивая место поближе к автографам побывавших здесь до вас знаменитостей. Баку – красочный, многогранный и самобытный город, тесно связанный с именем братьев Нобелей, чьи имена и заслуги в развитии нефтяной отрасли Азербайджана прочно вплетены в его историю.

Почерпнуть интересные сведения об этом можно в музее в центре Баку, как и попасть в замечательный ресторан или на мастер-классы рисования картин… нефтью, после чего оказаться на воистину искрометном огненном шоу.И конечно же Баку — это город смешения архитектурных стилей.



Сохранившиеся особняки начала XX века и советские здания 70-х годов, соседствующие с современными зданиями, сверкающими стеклами на ярком азербайджанском солнце, словно красивый подарок в дорогой упаковке. И все это в непривычном окружении соседствующих с соснами кипарисов, приукрашенных яркими цветочными клумбами, словно десерт в меню впечатлений, гарантированных при посещении Баку.

Для нас Азербайджан стал еще и возможностью испытать новые шины Torero MP47, производимые российским холдингом Кордиант по рецептуре, которая применялась при изготовлении шин Matador. Все это стало возможным благодаря договоренностям с ушедшей из России компанией Continental и приобретению у нее заводских мощностей и прав на использование технологий и наработок.

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Покинув Баку мы отправились изучать окрестности, включая такие знаменитые места, как Габала – город, расположенный в предгорьях Большого Кавказа. Не так давно это место стало известно и благодаря новому горнолыжному курорту «Туфандаг». И конечно же не обошлось без вина, с производством которого мы познакомились на винодельне Savalan, расположенной как раз недалеко от горнолыжного курорта. Винзавод может гордиться не только красивой территорией, но и уникальным музеем.

Попробовать вино тоже можно, но только тем, кому не садиться за руль. Безопасность превыше всего. Это утверждение нам приходилось вспоминать неоднократно на дорогах Азербайджана. Не раз приходилось резко тормозить или маневрировать на скользких дорогах в горах, да еще и в межсезонье, когда местные "джигиты" исполняли не самые безопасные номера. Ни водители, ни автомобили, ни установленные на них шины Torero MP47 нас ни разу не подвели, обеспечивая не только комфорт движения, но и уверенное торможение, сцепление и управляемость на разных дорожных покрытиях и даже в сложных условиях. Безопасность пассажиров и сохранность сувениров в багажниках была гарантирована. А как же быть в Азербайджане и не запастись сувенирами: чаем, специями, вином и просто красивыми туристическими безделушками?!

В один из дней мы отправились в Шеки с заездом на настоящие гранатовые плантации. Ах, какое это вкусное наслаждение – выпить свежевыжатый гранатовый сок из только что сорванного тобой плода! В городе Шеки мы остановились в кафе «Гагарин», чтобы отведать национальное блюдо — суп Пити. Вкусное наслаждение для желудка соседствовало с эстетическим наслаждением от видов горного пейзажа.



Сам же Шеки маленький город ремесленников, в котором нельзя устоять от соблазна прогуляться по маленьким улочкам или отправиться на осмотр Дворца шекинских ханов, построенного в персидском стиле в окружении крепостных стен.Одной из достопримечательностей дворца являются два огромных дерева Хан Чинары, растущие здесь с 1530 года. Экскурсоводы расскажут историю места, вписанную в историю Азербайджана, покажут уникальные комнаты дворца со сценами охоты и войны или огромное мозаичное окно-витраж. Это настоящее искусство Шебеке — созданное из мелких деревянных деталей и разноцветного стекла без клея и гвоздей. Не даром дворец включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Но вот что плохо, съемка во дворце запрещена, хотя это и повод отвлечься и наслаждаться глазами, а не смотреть на прекрасное через объектив.



Что же, время подводить итоги: у нас получился невероятный, увлекательный и насыщенный маршрут путешествия по Баку и Азербайджану позволивший открыть для себя страну со всех сторон: природа, гастрономия, история и культура.

Фото: из архива АО «Кордиант»