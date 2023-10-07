Колхоз потребует от «Уральских авиалиний» 1 200 000 рублей за посадку в поле

Директор пойдет на такие меры, если самолет не отбуксируют.

Колхоз имени Ленина под Новосибирском, на поле которого в сентябре экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», решил потребовать с авиакомпании компенсацию за простой сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Директор колхоза Александр Комаровский намерен взыскать с перевозчика 1 200 000 рублей в случае, если самолет в ближайшее время не отбуксируют с поля. Представители авиакомпании просили пока не вспахивать землю, чтобы завершить следственные действия и убрать Airbus A320.

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По словам Комаровского, сейчас территория в 60 гектаров огорожена, но на место инцидента никто не приезжает. Самолет занимает 10 гектаров земли, и ущерб пока составляет 200 тысяч рублей — но, если не убрать лайнер до первых заморозков, то 60 гектаров «не смогут вспахать, и грядущей весной там ничего не посеют».



12 сентября самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в поле в 180 километрах от Новосибирска. На борту находилось около 170 человек, никто из них не пострадал.