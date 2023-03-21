Коллекционер потратил 1,5 миллиона долларов на бутылку коньяка

Это событие занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Вьетнамский бизнесмен, который коллекционирует виски и коньяк, получил еще один титул в Книге рекордов Гиннеса, купив очень дорогую бутылку коньяка.

Нгуен Динь Туан Вьет ранее купил самую дорогую бутылку виски в истории за 1,8 миллиона долларов. В общей сложности его коллекция виски стоит 16,7 миллиона долларов, а коллекция коньяка – 22,7 миллиона. Теперь он пополнил свою коллекцию самым дорогим коньяком, проданным на частной распродаже.

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Новый рекорд был установлен благодаря бутылке Louis XIII: Le Salmanazar. В ней девять литров коньяка, сделанного из смеси 1200 коньячных спиртов, на 100 процентов полученных из региона Гранд Шампань.

Бутылка сделана из хрусталя и весит более 15 кг. Ее изготавливали вручную более чем 20 элитных мастеров, горлышко украшено 20-каратным золотом. Из-за ее огромного размера для отбора проб и подачи необходимо использовать специально разработанную пипетку.

«Генеральный директор Louis XIII поделился со мной информацией о том, что компания по производству хрусталя Baccarat пыталась выдуть 9-литровые бутылки более 150 раз, прежде чем получить идеальную версию. Они даже думали сдаться, потому что это было слишком сложно. Но, к счастью, они упорствовали, и в результате появилась бутылка Louis XIII: Le Salmanazar с самой большой вместимостью в мире», – Нгуен Динь Туан Вьет.

По словам Нгуена, у коньяка отменный вкус, но, поскольку очень немногие люди имели возможность попробовать его, получить точный отчет о вкусе сложно.

Коллекционер заявил, что бутылка отправится в его подвал, где будет находиться много лет.

«Эту 9-литровую версию я преследовал давно и потратил все свое терпение и настойчивость, чтобы довести ее до своей коллекции. Это очень трудоемкий процесс, поэтому, когда ее признали самой дорогой покупкой коньяка, я почувствовал, как будто все мои усилия за эти годы были признаны», – сказал бизнесмен.