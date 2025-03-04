Коллекция Московского зоопарка признана самой большой в мире

В зоопарке обитает 1253 вида – это собрание редких, исчезающих и экзотических животных со всех уголков планеты.

Московский зоопарк стал обладателем рекорда за самую большую коллекцию видов животных среди зоопарков мира.

Сертификат с фиксацией рекорда с формулировкой «Самое большое количество видов животных в зоопарке (Мировой рекорд)» от главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко приняла генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас в Московском зоопарке обитает 1253 вида животных.

«Этот рекорд – результат десятилетий труда наших невероятных специалистов, зоологов, ветеринаров, киперов и всех, кто ежедневно заботится о животных! Московский зоопарк — это научно-исследовательский центр, площадка для международных программ по сохранению биоразнообразия, образовательная база и дом для сотен редчайших обитателей нашей планеты», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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«Мы не просто наблюдаем за природой – мы помогаем её сохранять, изучаем повадки животных, участвуем в программах их реабилитации и возвращения в дикую среду. Этот рекорд — символ нашей работы, направленной на заботу о природе и её будущем!»

Фото: Московский зоопарк

Ранее зоопарк уже фиксировал рекорд в Книге рекордов России – телеграм-канал Московского зоопарка, где каждый день появляются фото, видео и рассказы о жизни обитателей зоопарка, стал самым популярным среди учреждений культуры России.

Уже на протяжении 13 лет Книга рекордов России отмечает выдающиеся достижения в различных сферах жизни и культуры нашей страны. Как отмечают в Московском зоопарке, этот сертификат – очередное подтверждение актуальности работы сотрудников в области просвещения и популяризации ответственного отношения к животным.

Недавно в зоопарке родилось двое малышей: маленький капибарёнок у самки Малой и сын краснокнижной равнинной гориллы Киры. Ранее в главном зоосаде страны также поселились несколько краснокнижных малайских медведей.