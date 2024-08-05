Команда круизной яхты спасла собаку в открытом океане

Животное находилось в 2,5 километрах от берега во Флоридском заливе.

В США команда круизной яхты обнаружила в открытом океане собаку и спасла ее. Это произошло 28 июля: пассажиры яхты, находившейся примерно в 2,5 километрах от берега во Флоридском заливе, заметили животное в воде. Они немедленно сообщили об этом капитану Терри Джонсу, который осторожно снизил скорость и сделал несколько маневров, чтобы собака смогла подплыть к корме яхты, где находилась платформа для купания.

Собака была очень рада оказаться на борту. Пассажиры и члены экипажа заботились о ней, кормили и поили, пока не закончился маршрут. Затем собаку отвезли в ближайшую ветеринарную клинику, где выяснилось, что она чипирована, но чип не работал. Один из членов команды взял собаку к себе домой, пока искали ее владельцев. Капитан Джонс также сообщил о находке в местные СМИ.

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Вскоре владельцы собаки увидели сюжет о ней по телевизору и сразу же связались со студией. Оказалось, что питомицу зовут Элли, а ее хозяева – Бен и Кэтлин Бейкер. Они рассказали, что взяли собаку с собой на лодочную прогулку, но в какой-то момент отвлеклись и не заметили, как она пропала. После этого они до темноты плавали по заливу, пытаясь найти Элли, но безрезультатно.

Бен Бейкер признался, что за эти 18 часов он пережил больше эмоций, чем за всю свою жизнь. Однако около шести часов утра следующего дня они увидели сюжет по телевидению и поняли, что их питомица спасена. Вскоре Элли вернулась домой.

Ранее сообщалось, что в США пес спас своего владельца, который не справился с управлением и упал на машине в ущелье.