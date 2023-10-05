Комары на Земле становятся все смертоноснее и увеличиваются в размерах. Эксперты бьют тревогу

Глобальное потепление меняет погоду, она становится более влажной и это создает идеальные условия для насекомых.

Комары могут быть единственным видом, который получит выгоду от изменения климата, поскольку более теплая и влажная погода, сопровождающая глобальное потепление, создает для них идеальную среду, говорят ученые в новом исследовании. Благодаря этому насекомые становятся больше, живут дольше, увеличивая свою способность подхватывать и распространять потенциально смертельные заболевания.

Укусы кровососущих комаров – это больше, чем просто неприятность. Некоторые виды комаров могут переносить инфекционные заболевания, включая лихорадку денге, вирус Зика, желтую лихорадку, вирус чикунгунья, малярию и вирус Западного Нила, которые они подхватывают от одного человека и передают к следующему.

Эксперты по болезням, которые переносят комары, обеспокоены тем, что по мере того, как глобальные температуры продолжают повышаться, более теплая и влажная погода станет нормой во многих местах, что сделает эти территории идеальными рассадниками для процветания популяций комаров. А по мере того, как температура повышается и комары мигрируют в места, где их раньше не было, их расширенный ареал и более долгая продолжительность жизни дают им широкие возможности для распространения болезней в новых частях мира.

Изменение климата также способствуют росту популяции более крупных комаров, которые остаются в новых местах на более длительные периоды.

«Самым важным фактором для комаров и их продолжительности жизни является влажность», – Фотини Синнис, заместитель директора Научно-исследовательского института малярии Джонса Хопкинса.

Поскольку парниковые газы удерживают тепло в атмосфере, температура на Земле повышается, что, в свою очередь, приводит к увеличению испарения из источников воды на суше, включая озера и реки. Глобальное потепление приводит к экстремальным погодным явлениям, включая ураганы и наводнения, которые приносят ливни. Это подтверждается данными: за последние пять лет ежегодно происходило в среднем 18 суровых погодных явлений по сравнению с 13 в год в среднем за десятилетие между 2010 и 2020 годами.

Когда дождевая вода после сильных ливней собирается в мусорных баках, ведрах и лужах, они становятся домом для комаров, которые откладывают около 100 яиц за раз. Продолжительность жизни самцов комаров обычно составляет от семи до 14 дней, но самки комаров – единственные, кто действительно питается кровью и переносят болезни, – живут в среднем шесть недель.

Особую озабоченность вызывает вид Aedes aegypti, который, как известно, является переносчиком вируса денге, вируса желтой лихорадки, вируса чикунгунья и вируса Зика. Также известно, что этот вид вызывает более неприятный зуд, чем другие.

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«А. aegypti могут жить в городских районах. Они могут откладывать яйца во временные лужи с водой, в старую шину или что-то в этом роде. И они хорошо адаптированы к нашей среде. Поэтому они переселяются в районы с большой концентрацией людей и где достаточно тепло и влажно для их процветания», – Фотини Синнис.

Вирус денге, который распространяют комары А. aegypti, прозван «болезнью, ломающей кости» из-за характерной для нее боли в суставах и мышцах, настолько сильной, что кажется, будто кости ломаются. Примерно в одном из 20 случаев это может привести к кровотечению и недостаточности органов. Помимо сильной боли в суставах и костях, инфекция может привести к внезапному повышению температуры, головной боли, боли за глазами и кожной сыпи.

Денге может стать смертельно опасной, если она перерастет в геморрагическую лихорадку денге (DHF) и шоковый синдром денге (DSS), что может привести к сильному кровотечению и повреждению органов. Но такие ситуации довольно редки. Менее одного процента случаев денге заканчиваются смертельным исходом.

Риск появления эпидемии желтой лихорадки особенно велик в 40 странах, в основном в тропических районах Африки, Центральной и Южной Америки. Она вызывает желтуху – состояние, характеризующееся пожелтением кожи из-за накопления в кровотоке вещества, называемого билирубином. Это также может привести к геморрагическим лихорадкам, вызываемым вирусами, вызывающим сильное внутреннее кровотечение, повреждение кровеносных сосудов и различных систем органов.

К тому времени, когда у человека с желтой лихорадкой развивается желтуха, его риск смерти достигает 20 процентов и далее возрастает.

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Чикунгунья – менее известный вирус, но он присутствует в 115 странах. Он может вызвать сильную боль при артрите, но очень редко приводит к летальному исходу.

Вирус Зика, передающийся от беременной матери к ребенку, может вызвать редкий врожденный дефект, известный как микроцефалия, при котором ребенок рождается с аномально маленькой головой.

Комары Aedes aegypti и Aedes albopictus, могут подхватить любой из этих патогенов при укусе человека, уже инфицированного вирусом. Затем он попадает в пищеварительную систему комара и размножается. Вирус проникает в другие ткани комара и в конечном итоге достигает его слюнных желез. В следующий раз, когда зараженный комар укусит человека, его слюна оседает на коже и попадает в кровь.

Текущие модели развития ситуации прогнозируют, что при наихудшем сценарии, при котором практически не предвидится никаких действий по исправлению изменения климата, к 2080 году 89,9 процента населения планеты будет подвергаться риску лихорадки денге.