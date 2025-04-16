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Компания индийцев погибла по пути с жертвоприношения

Компания индийцев погибла по пути с жертвоприношения

Жертвенная коза не пострадала.

В Индии четыре человека разбились на машине, возвращаясь с ритуала жертвоприношения. Жертвенная коза при этом выжила и даже не пострадала, пишет Bharat News.

Компания индийцев возвращалась из храма Дев Махараджа в районе Нарсингхпур после проведения обряда жертвоприношения. В машине с ними была коза, которой во время ритуала отрезали ухо.

Проезжая через реку Сомвати, водитель потерял управление и сорвался с моста. В результате аварии двое человек погибли на месте, их приятели скончались уже в больнице. Коза чудом выжила и не получила травм.

В полиции рассказали, что в машине нашли бутылку алкоголя — скорее всего, водитель был нетрезв. Он и его спутники могли начать празднование обряда прямо в пути, не доехав до дома.

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