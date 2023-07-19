Конец просекко: вино может исчезнуть из-за изменения климата

Плохие новости для любителей популярного вина. Каберне Совиньон тоже под угрозой.

По словам экспертов, виноградники на склонах гор, где производится просекко, больше всего подвержены риску деградации почвы и засухи.

Изменение климата также угрожает другим известным винам, включая Бургундское Гран Крю и Каберне Совиньон, самое популярное красное вино в мире.

Зимние ливни также становятся все более сильными, что повышает риск смыва почв и террас и истощения ландшафта, где растут виноградные лозы. Почвы на горных виноградниках обычно тонкие и размытые, и за миллионы лет эрозия унесла почву и воду вниз по склону. Но именно гористая местность является главным секретом создания аромата в вине.

Горные почвы позволяют выращивать виноград небольшого размера. Поскольку в кожуре содержится так много аромата, вкуса и танина, горные вина часто имеют сильный вкус.

Но виноградники на склонах холмов в Италии, Португалии и Испании также – самые сложные в уходе. По словам экспертов, фермеры и ученые должны работать вместе, чтобы спасти некоторые из самых знаменитых вин в мире.

Фото: Le Sommelier

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Горные виноградники получают много солнца из-за своей высоты – с самого начала дня там обычно прохладнее, чем на равнинных участках. Несмотря на купание в солнечных лучах, виноград не запекается в жару. Это придает вину баланс и ощущение свежести.

Исследование называет бедную почву и меньшее количество осадков самой большой угрозой для отрасли. Возможные решения? Можно выращивать траву между виноградными лозами, чтобы скрепить почву и собирать дождевую воду в резервуарах на склонах холмов.

«Последние полвека характеризовались переселением людей из сельских районов, подальше от горных ландшафтов. Нехватка рабочей силы тоже большая проблема. Новое поколение не хочет работать в экстремальных условиях, если деньги, которые они получают за труд, весьма незначительны», – Паоло Таролли.

Растущая популярность просекко обходится дорого из-за того, что на крутых склонах теряется огромное количество земли. Спрос на это вино вырос более чем на треть за пять лет, при этом производство вина за тот же период выросло всего на 1%.

А вот другие продукты, с которыми возникнут сложности по мере изменения климата: Кофе. Почти три четверти всего кофе поставляется с небольших ферм. Теплая погода и болезни растений могут повысить цену на зерна.

Почти три четверти всего кофе поставляется с небольших ферм. Теплая погода и болезни растений могут повысить цену на зерна. Авокадо. Эти фруктовые деревья не любят жару. Если фермеры переедут в более благоприятные районы, увеличится расстояние доставки авокадо (и, как следствие, цены на него).

Креветки. Закисление океана влияет на здоровье и вкус рако образных. Исследование показало, что в будущем креветки могут стать менее вкусными.

Лосось. Потепление вод угрожает холодноводным рыбам. Если в природе лосося станет меньше, то для поддержания запасов придется активнее разводить лосося на фермах.

Потепление вод угрожает Оливки. Более теплая погода может способствовать сокращению урожая во многих регионах

Бананы. Потепление расширило ареал, где можно выращивать плоды. В то же время вырос риск грибковых инфекций , которые поражают растение.