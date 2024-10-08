Конкурс толстых медведей на Аляске сорвала смертельная схватка участников

Организаторам пришлось перенести мероприятие на один день.

Ежегодный конкурс «Неделя толстого медведя» в нацпарке Катмаи (штат Аляска, США) был перенесен из-за неожиданной гибели одного из участников в результате конфликта с другим медведем. Для конкурса эксперты парка на Аляске выбирают до дюжины упитанных бурых медведей в качестве участников и выкладывают в сеть их фотографии, сделанные в июле и сентябре, чтобы зрители могли оценить результаты зажировки косолапых – набора веса перед зимой. Тот хищник, за которого будет отдано больше всего голосов, на год получает титул Самого толстого медведя нацпарка.

Ранее было запланировано, что конкурс стартует 2 октября, однако из-за трагического инцидента организаторы решили перенести дату начала голосования. По словам Майка Фрица, штатного натуралиста Explore.org, их внимание привлекла кровавая схватка двух гризли, которую удалось зафиксировать благодаря камерам прямой трансляции. В итоге организаторы объявили, что голосование начнется на день позже – 3 октября.

Они также подчеркнули, что каждый медведь, наблюдаемый через веб-камеры, сталкивается с жесткой конкуренцией за ресурсы, и это неизбежная часть реальности национального парка.

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В прошлом году победительницей конкурса «Неделя толстого медведя» стала самка по кличке Грейзер, которая успешно вырастила два помета детенышей и, по словам представителей нацпарка, «часто противостоит другим и атакует даже крупных и доминирующих взрослых самцов».