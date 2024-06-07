Кораблю SpaceX впервые удалось вернуться на Землю. Он приводнился в океане: зрелищное видео

Успешное возвращение получилось только с четвертого раза.

Корабль Starship от SpaceX впервые за историю тестовых запусков вернулся на Землю. Он приводнился в Индийском океане, пишет ScienceAlert.

Успешное возвращение корабля произошло во время четвертого испытательного пуска. Третий состоялся в середине марта — ракета вышла в космос на запланированную орбиту, но не смогла добраться до намеченного места посадки. Сигнал от нее перестал поступать после возвращения корабля в атмосферу Земли. Позже представитель компании сообщил, что приводнения не произошло, ракета не смогла добраться до намеченного места посадки в Индийском океане.

В этот раз корабль Starship, установленный на ракету-носитель Super Heavy, стартовал с космодрома в Техасе утром 6 июня. Первая ступень ракеты Super Heavy отделилась от разгонного блока Starship через три минуты полета, отправив Starship в космос. После этого Super Heavy вернулась на Землю и совершила мягкую посадку в Мексиканском заливе. А Starship запустил собственные двигатели, чтобы начать 70-минутный полет вокруг планеты в сторону Индийского океана.

После витка вокруг Земли корабль приводнился в районе Индийского океана. Как и прежде, он подвергся сильному нагреву при входе в атмосферу — именно на этом моменте корабль терпел неудачу во время предыдущих испытаний.

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«Несмотря на потерю многих теплозащитных плиток и повреждение закрылков, Starship совершил мягкую посадку», — написал генеральный директор SpaceX Илон Маск в соцсети X (ранее — Twitter; заблокирована в России).

Первая попытка запуска Starship прошла в апреле 2023 года. Тогда проблемы у ракеты возникли уже через четыре минуты после запуска, во второй раз — через 11,5 минуты после старта. Первая ступень отделилась от корабля и взорвалась в воздухе.