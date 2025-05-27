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Корову эвакуировали вертолётом в Альпах: видео

Корову эвакуировали вертолётом в Альпах: видео

Животное решили перевезти из-за риска обвала горных пород.

Деревня Блаттен в Швейцарии столкнулась с чрезвычайной ситуацией: там выявили риск обвала горных пород, что заставило власти немедленно начать эвакуацию местных жителей и животных. Одной из эвакуированных стала травмированная корова Лони: она не могла передвигаться самостоятельно и была эвакуирована вертолётом.

Операция прошла успешно: за короткий срок удалось вывести около трёхсот человек, а также почти двести овец, двадцать шесть коров и около двух десятков кроликов. Оперативная работа всех служб заслужила похвалу мэра, высоко оценившего скорость и координацию участников процесса. Между тем специалисты выражают тревогу: ухудшение погодных условий мешает точно определить масштабы возможной катастрофы.

Потенциальный обвал большой территории и прилегающего ледника способен привести к мощным потокам льда и камней, представляющим значительную угрозу для окружающих территорий. Подобные события уже происходили раньше, например, в швейцарском селе Бриенц, где сход лавины прошел в считанных метрах от жилых домов, чудом не вызвав серьезных повреждений.

Ранее сообщалось, что на Ямале агрессивную белую медведицу на вертолете отправили подальше от людей.

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