Косатка, которая первой начала нападать на лодки, могла быть беременной

Белая Глэдис терроризирует судна в иберийских водах.

Косатка, известная как Белая Глэдис, которая начала нападения на лодки в иберийских водах, была настолько одержима их остановкой, что пренебрегла защитой своего теленка. Эксперты считают, что это было вызвано травмирующим инцидентом, которое животное пережило ранее. Скорее всего, Глэдис запуталась в рыболовных сетях или была сбита судном. Хронология атак предполагает, что Белая Глэдис была беременна, когда впервые начала нападать на лодки – а потом на её примере этому научились и другие косатки, которые теперь объявили судам войну.

Необычные столкновения между лодками и косатками (Orcinus orca) у берегов Испании и Португалии начались летом 2020 года, когда, по мнению экспертов, Белая Глэдис испытала «неприятный инцидент», вызвавший такое поведение. Затем косатка родила в 2021 году (беременность у этих морских млекопитающих длится от 15 до 18 месяцев).

Количество столкновений, в процессе которых косатки нападали на лодки и иногда даже топили их, увеличивалось из года в год после этих первых взаимодействий, в результате чего несколько лодок затонули, а еще более 100 были повреждены.

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Детеныши косатки полагаются на свою мать в плане защиты и питания в течение как минимум двух лет, пока не научатся охотиться вместе со взрослыми. По словам морского биолога Роберта Питмана, самки рожают в среднем только пять детенышей в течение жизни и рьяно защищают каждого из них.

Однако материнские инстинкты Белой Глэдис не мешали ей приближаться и таранить суда вдоль испанского и португальского побережья. Ее решение потенциально поставить под угрозу безопасность своего новорожденного теленка предполагает, что она пережила серьезный травмирующий инцидент, раз месть судам оказалась важнее собственного детеныша.

Но почему к Белой Глэдис в ее нападениях начали массово присоединяться другие косатки? Такое поведение, похоже, распространяется среди иберийской популяции китов-убийц посредством социального обучения. Молодые особи и детеныши подражают взрослым и друг другу, воспроизводя поведение, которое они считают выгодным или интересным, объясняет Альфредо Лопес Фернандес, биолог и представитель Grupo de Trabajo Orca Atlántica.

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По словам Гонсалеса, в то время как подростки и телята, вероятно, ведут себя так из любопытства и игривости, взрослые чаще взаимодействуют с лодками из-за страданий или травм.

И косатки не собираются прекращать свои атаки в ближайшее время. 22 июня три косатки напали на лодку, участвовавшую в парусной гонке недалеко от Гибралтарского пролива, протаранив ее перо руля и корпус. Экипаж немедленно сбросил паруса, чтобы замедлить ход лодки. Судно не пострадало и возобновило гонку после столкновения, длившегося 15 минут.

25 июня к востоку от входа в пролив Фару, у берегов южной Португалии, было атаковано еще одно судно. Капитан лодки Трой Торрес рассказал, что три косатки – две поменьше и одна большая и агрессивная – таранили лодку в течение 45 минут, пока не сломали перо руля. В тот же день шесть косаток в течение 50 минут атаковали катамаран у острова Кулатра, написал Бертран д'Энкен, находившийся в нем.