Косатки напали на яхту в Гибралтарском проливе и преследовали ее до самого порта

Эксперты говорят, что подобный инцидент был зафиксирован впервые.

Группа косаток недавно чуть не потопила парусную яхту в Гибралтарском проливе, сломав перо руля судна. Вместо того, чтобы уплыть после нападения, косатки преследовали лодку, пока спасательное судно буксировало ее в порт. Ранее сообщалось, что взаимодействия между косатками и парусниками следовали четкой схеме: животные теряли интерес и уплывали, как только ломали руль.

Косатки начали вести себя необычно и активно нападать на лодки в 2020 году. По данным Атлантической рабочей группы косаток (GTOA), с июля 2020 года было зарегистрировано 744 столкновения, 505 из которых были связаны с контактом между животными и кораблем. Каждое пятое взаимодействие не позволяло лодкам плыть дальше, а три заканчивались тем, что суда тонули.

Большинство этих взаимодействий заканчивались тем, что косатки теряли интерес к лодке после того, как ломали ее перо руля. Но во время недавней атаки в ночь на 24 мая стая косаток продолжала преследовать яхту даже после того, как повредила ее.

Экипаж впервые заметил косаток около 21:30. по местному времени, когда они плыли через Гибралтарский пролив.

«Прошло не так много времени, пока они начали бить по нашему рулю с такой силой, что мы могли чувствовать вибрацию через палубу», – Эйприл Бойес, член экипажа яхты Mustique.

Сломав перо руля, косатки, казалось, потеряли интерес и уплыли. Но через 20 минут стая вернулась и начала кружить возле судна.

«После часа, когда косатки продолжали ударять по рулю, он, очевидно был полностью разрушен, и вода начала течь в лодку», – рассказала Бойес.

Экипаж оповестил испанскую береговую охрану, которая отбуксировала лодку в порт Барбате. Но даже тогда косатки задержались рядом с судном.

«Косатки продолжали преследовать лодку, пока мы не подошли к берегу», – заявила Бойес.

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Фотография нижней части лодки, которая подверглась нападению, показывает значительные повреждения корпуса Фото: Jorge Guerreo

Эксперты GTOA, которые отслеживали необычные встречи косаток с лодками у побережья Пиренейского моря, не смогли ответить, чем вызвано преследование разбитой лодки изменение стратегии косаток.

Испанские официальные лица и исследователи из группы «Сохранение, информация и исследования китообразных» (CIRCE) планируют использовать спутниковые трекеры для наблюдения за шестью косатками, которые были причастны к нападениям. Одна косатка уже была помечена, говорится в заявлении представителей правительства.

«Благодаря GPS косаток и моделям прогнозирования у нас есть некоторые переменные, которые позволяют нам предсказывать, где будут находиться эти животные. 100% атак, которые произошли с марта до настоящего времени, можно было бы предотвратить, просто проинформировав людей», – Рено де Стефанис, президент CIRCE.

Де Стефанис также считает, что моряки могут отпугивать косаток, приклеивая специальные шипы, предназначенные для отпугивания голубей, на руль.

«Мы считаем, что одним из решений для уменьшения воздействия, которое является экономически выгодным и высокоэффективным, будет установка шипов против голубей, обрезанных до 3 см на задней части руля. Система должна легко устанавливаться с помощью липучки или подводного клея и легко сниматься», – заключил Де Стефанис.