Косатки потопили 3 лодки у побережья Пиренейского полуострова

Ученые объяснили, с чем это может быть связано.

Череда столкновений между косатками и лодками у берегов Пиренейского полуострова в последнее время озадачила ученых и моряков. Нападения косаток привели к потоплению трех судов. Причиной этих инцидентов может быть месть, утверждает один из ученых, который исследовал инциденты.

Основная версия заключается в том, что однажды самка косатки пережила травматическое столкновение с лодкой, после чего она начала атаковать другие суда, утверждает Альфредо Лопес Фернандес, морской биолог из Университета Авейру в Португалии.

Большинство «разрушительных» взаимодействий между косатками и лодками у Пиренейского полуострова за последние несколько лет были кратковременными и нанесли минимальный физический ущерб судам. Но по крайней мере в трех случаях, включая один инцидент в этом месяце с парусной яхтой, косатки топили лодки.

По словам Лопеса Фернандеса, самка косатки, которую ученые назвали Белой Глэдис, научила агрессивному поведению других взрослых косаток, чьи дети тоже начали подражать этому поведению. В большинстве случаев косатки обычно атакуют корпус или днище лодок.

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В отчете говорится, что помимо «некоторых случайных неприятных инцидентов», которые могли спровоцировать нападения, они могут быть вызваны такими факторами, как потеря добычи или беспокойство от лодок. В другом случае это могло происходить просто из-за «естественного любопытства» косаток.

Известно, что косатки чрезвычайно умны и способны научить друг друга определенному поведению, в том числе действиям, которые могут быть истолкованы как насильственные. Один эпизод в 2016 году, когда косатка утопила чужого детеныша, привел ученых в недоумение, поскольку это было «первое в своем роде» наблюдение, как косатки совершают детоубийство представителей собственного вида.

В отчете предупреждается, что, если ситуация «продолжится или усугубится, это может стать реальной проблемой» для безопасности моряков, а также для косаток, которые находятся под угрозой исчезновения в регионе: они могут нанести вред себе, напав на лодки, или пострадать от моряков, пытающихся защитить свои суда.