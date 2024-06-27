Косатки стали чаще нападать на акул и есть их

Такое наблюдение сделали американские ученые.

Косатки стали чаще охотиться на акул и есть их. Об этом сообщает IFL Science со ссылкой на наблюдения ученых из США.

Косатки обычно питаются рыбой, тюленями, морскими птицами, кальмарами и осьминогами. И до последнего считалось, что они лишь изредка нападают на хрящевых рыб, к числу которых относятся акулы.

Но в последнее время эти животные стали чаще целенаправленно выбирать акул в качестве добычи, говорится в новом исследовании команды американских ученых. Их команда изучила поведение группы косаток в Национальном парке Кабо-Пульмо, где одни и те же особи охотились на акул в течение почти двух лет. Специалисты зафиксировали три явных случая охоты: в первом косатки патрулировали район, где часто собираются группы черноперых акул. В другом они пытались расправиться с тупорылой акулой. А в третьем — съели тупорылую акулу.

По мнению ученых, таким изменениям могло способствовать то, за последние 30 лет в парке выросло количество акул. И они стали более часто контактировать с косатками, вызывая интерес последних. В других районах присутствие косаток и их охота на акул в итоге иногда приводили к тому, что акулы покинули эти места.

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