Кошка помешала самолёту приземлиться в Калининграде

Пушистая нарушительница выбежала на взлётно-посадочную полосу.

Самолёт, следовавший из Кирова, уже готов был выпустить шасси и сесть в аэропорту назначения в Калининграде, когда диспетчер сообщил, что по взлетно-посадочной полосе бродит кошка. Как сообщает Telegram-канал Amber Mash, пилоты решили не подвергать животное опасности и ушли на второй круг.

В итоге самолёт успешно приземлился, когда животное отбежало на безопасное расстояние. Когда именно произошёл инцидент, не уточняется.

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А вот другой кошке недавно повезло меньше. Сотрудница турецкой авиакомпании Pegasus в Венеции не пустила домашнего питомца на борт самолёта, следовавшего в Россию, несмотря на то, что у хозяйки кошки при себе имелись все необходимые документы. Причина – отсутствия перевода справок на русский язык, хотя на сайте авиакомпания такого требования указано не было. В итоге хозяйка была вынуждена на время оставить свою пушистую любимицу в Италии у знакомых.