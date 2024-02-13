Кошка укусила мужчину – он умер от редачайшего вируса. Невероятный случай на Аляске

Он стал первым в мире человеком, умершим от этой болезни.

На Аляске мужчина умер от нового вируса Аляскапокс, который передается от животных. Это первый случай гибели человека от опасного заболевания, пишет Alaska Public Media со ссылкой на департамент здравоохранения Аляски.

Что такое вирус Аляскапокс? Вирус Аляскапокс впервые обнаружили на Аляске в 2015 году, его симптомы схожи с признаками заболевания оспой. В первую очередь, им заражаются грызуны — красные полевки и белки, но также болеть могут кошки и собаки. За почти десять лет в США было зафиксировано семь случаев заболевания людей, всем, кроме одного, удалось вылечиться. Пока механизм заражения до конца не изучен, но ученые считают, что риск его передачи невысок.

Реклама

Пожилой мужчина жил один в домике на окраине леса. Он прикормил бездомную кошку, которая часто ловила мышей и крыс, и много контактировал с ней. При этом кошка несколько раз кусала и царапала американца.

Как рассказали в департаменте, мужчина лечился от рака, потому его иммунитет был ослаблен. Врачи считают, что источником заражения могла стать именно кошка — хотя ее анализ на AKPV оказался отрицательным.

Ситуацию с гибелью человека от нового вируса уже прокомментировали в Роспотребнадзоре. В ведомстве считают, что риски завоза болезни из США в Россию исключены. На сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая передачи болезни от человека к человеку. При этом специалисты уже контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу: количество въезжающих с континента в Россию сейчас минимальное.