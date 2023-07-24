Кошки в Польше умирают от птичьего гриппа

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что десятки кошек в Польше недавно умерли после заражения высокопатогенным типом птичьего гриппа.

Вирус птичьего гриппа – подтип птичьего гриппа А под названием H5N1 – спорадически заражал кошек в прошлом, но это первое сообщение о «большом количестве инфицированных кошек на обширной географической территории в стране», отметили в ВОЗ.

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Классифицируемый как высокопатогенный вирус птичьего гриппа, H5N1, как известно, вызывает тяжелое заболевание и высокую смертность инфицированной домашней птицы. Вирус также может заражать различных диких птиц, некоторые из которых могут распространять возбудитель, не заболевая сами.

27 июня власти Польши уведомили ВОЗ о «необычных случаях смерти кошек по всей стране». К началу июля клинические образцы были собраны у 46 больных кошек и одного каракала (Caracal caracal), – дикой кошки, обитающей в Африке, которую часто заводят как экзотического домашнего питомца. Из 47 образцов 29, или 62%, дали положительный результат на H5N1. Как сообщает ВОЗ, эти положительные образцы были получены из 13 разных географических районов Польши.

«Источник заражения кошек вирусом в настоящее время неизвестен. Возможно, кошки имели прямой или косвенный контакт с инфицированными птицами или средой обитания птиц, или они ели инфицированных птиц или пищу, зараженную H5N1. Власти изучают все потенциальные источники и на сегодняшний день не исключают ни одного», – говорится в сообщении ВОЗ.

Из зараженных кошек 14 были усыплены, еще 11 умерли сами. Вскрытие некоторых погибших питомцев показало, что у них развилась пневмония. Другие серьезные симптомы, проявляемые зараженными кошками, включали затрудненное дыхание, кровавый понос и «неврологические симптомы».

С 2020 года в ВОЗ поступили сообщения о дюжине случаев заболевания людей H5N1, но новых случаев в связи со вспышкой среди кошек в Польше не зарегистрировано.

«По состоянию на 12 июля ни у одного человека, контактировавшего с A(H5N1)-положительными кошками, не было зарегистрировано симптомов, и период наблюдения за всеми контактами в настоящее время завершен», – говорится в сообщении ВОЗ.