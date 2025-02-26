Кошку Мусю нашли живой после того, как турист сбросил ее со скалы в Крыму

Она три дня сидела в расщелине среди камней и ждала помощи.

В Крыму нашли живой кошку Мусю, сброшенную туристом со скалы возле «Ласточкиного гнезда». Видео спасения животного публикует Telegram-канал «Крым 24».

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Знаменитая кошка Муся 10 лет жила на территории замка «Ласточкино гнездо» в поселке Гаспра. Она была любимицей местных жителей и туристов: ласковая и общительная кошка охотно шла на руки и фотографировалась. 23 февраля Мусю заметил турист из Петербурга, гулявший возле замка. Он погладил кошку, осмотрелся по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, отнес животное на смотровую площадку и сбросил со скалы.

Но незамеченной история не осталась: попытка убийства животного попала на видео с камер наблюдения, и ролик быстро разлетелся по сети. Туриста задержали, он рассказал, что страдает психическим расстройством, причины поступка объяснить не смог. Кошку тем временем искали волонтеры: несмотря на то, что ее уже считали мертвой, люди не теряли надежды. И три дня спустя нашли животное на скалах под замком. Наверх Мусю поднимал альпинист, кошка легко пошла к нему на руки.

Несмотря на то, что Муся провела три дня без еды и воды, она выглядела здоровой и не хромала. Врачи ветклиники предположили, что кошка упала в воду и смогла выбраться на сушу. Никаких переломов и травм у нее нет. Сейчас Мусе ищут новый дом, уличной кошкой она больше не будет.