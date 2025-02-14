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Кот-британец вернулся с пенсии ради дипмиссии на Бермудах

Кот-британец вернулся с пенсии ради дипмиссии на Бермудах

Ему предстоит консультировать губернатора по кошачьим вопросам.

Кот Палмерстон, бывший главный мышелов Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании, вернулся к службе, став дипломатом-консультантом на Бермудах. После переезда с дипломатом Эндрю Мердоком в деревню он наслаждался тихой жизнью, но новое назначение Мердока губернатором Бермудских островов изменило планы обоих.

Теперь Палмерстон работает на полставки, консультируя губернатора по кошачьим вопросам и участвуя в важных встречах. Британский МИД отмечает, что он будет выбирать мероприятия для посещения по своему усмотрению и продолжать отдыхать в свободное время.

Работавший в МИДе с 2016 года, Палмерстон пользовался популярностью среди коллег, которые кормили его лакомствами, а он благодарил их мертвыми мышами. Однако его отношения с другим знаменитым котом-мышеловом, Ларри из резиденции премьер-министра, оставляли желать лучшего — их часто видели дерущимися возле правительственных зданий.

Ранее министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что тратит половину своей зарплаты на кота, а потому не хочет заводить новых животных. 

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