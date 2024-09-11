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Кот вернулся домой после кремации

Фото: Unsplash.com

Оказалась, что хозяйка похоронила другое животное.

В Великобритании кот по кличке Тед вернулся домой после своей кремации. Об этом пишет BBC News.

Никки Найт, хозяйка кота, отдыхала в Турции с мужем и детьми, когда ей написали соседи и рассказали, что нашли Теда утонувшим в пруду. Женщина была ужасно расстроена, она решила похоронить кота по приезду, а до этого удаленно организовала его кремацию.

Однако несколько дней спустя Никки позвонила няня, которая следила за домом в отсутствии хозяев: она показала Теда, живого и невредимого, по видеосвязи. Оказывается, соседи перепутали котов и кремировали другое животное.

Тед же, действительно, потерялся, но несколько дней спустя пришел к дому. А за это время хозяйка, находившаяся в другой стране, уже успела с ним попрощаться.

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