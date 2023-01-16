Кот обнаружил утечку газа в доме и спас хозяйку от гибели

Животное указало слесарю-газовщику на место, в котором продырявилась труба.

В Великобритании кот спас хозяйку от смерти, обнаружив место утечки газа в доме. Об этом пишет Wales Online.

История произошла в начале января в городе Суонси, Уэльс. Местная жительница услышала неясные шумы в полу и вызвала слесаря-газовщика. На вызов приехал 53-летний Шон Эванс — войдя в дом, он сразу почувствовал сильный запах газа.

Когда мужчина стал искать место утечки, чтобы предотвратить взрыв, он заметил домашнего кота, царапавшего пол в одном месте. Слесарь доверился чутью животного, отодвинул ковер и отчетливо услышал шум. Сняв половицы, мужчина начал проверять газовую трубу и нашел отверстие, из которого выходил газ (если бы хозяйка просто включила свет, дом бы мог взорваться). Рабочий отрезал часть трубы и заменил ее на новую.

Эванс рассказал журналистам, что работает на себя 20 лет, и ему еще ни разу не помогал кот. Он находит случившееся «совершенно удивительным».

«Услышал ли кот шипящий звук или что-то другое, я не знаю. Думаю, мне нужно нанять его!» — пошутил мужчина.

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