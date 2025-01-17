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Кот в мешке: в Улан-Удэ из вагона с углём спасли «пушистую безбилетницу»

Кот в мешке: в Улан-Удэ из вагона с углём спасли «пушистую безбилетницу»

Из-за подозрительного предмета пришлось отцепить целый вагон с углем от общего состава и вызвать на помощь служебную собаку. Вместо взрывчатки пёс обнаружил в рюкзаке... напуганную и изголодавшуюся кошку.

Пушистой историей со счастливым концом поделились в Telegram-канале РЖД. Через автоматическую систему осмотра сотрудники железной дороги Улан-Удэ обнаружили в открытом вагоне с углем брошенный рюкзак. Служба безопасности проявила осторожность: вагон отцепили от поезда и направили к нему кинологов. 

К счастью, следов взрывчатки в сумке служебный пес не обнаружил, но проявил к объекту немалый интерес. Вскоре все поняли, почему: внутри рюкзака оказался живой груз – испуганная кошка, которая, судя по всему, сидела в рюкзаке на протяжении нескольких сотен километров. Вагон следовал на Дальний Восток из Кузбасса, как долго кошка была в дороге, неизвестно, но животное было сильно истощено. 

Фото: Telegram-канал «Телеграмма РЖД»
Фото: Telegram-канал «Телеграмма РЖД»

Хвостатую путешественницу спасли и отправили к ветеринару; кошку обследовали и оказали ей первую медицинскую помощь. А вскоре героиню приютил у себя один из сотрудников вокзала в Улан-Удэ. Судя по сообщениям и фотографиям, которыми поделились сотрудники, сейчас у кошки всё хорошо.

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