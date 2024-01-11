Кота уволили из российского магазина после анонимной жалобы

Сергей каждый день сидит под дверью в надежде вернуться.

В Зеленоградске (Калининградская область), который известен как «город кошек», выгнали из магазина на мороз жившего там кота Сергея. Это произошло после анонимной жалобы покупателя в Роспотребнадзор, пишет «Русский Запад».

Несколько лет назад власти Зеленоградска стали использовать «кошачью» тему для создания образа города. С того времени кошки стали его неофициальным символом: им посвящены скульптуры, арт-объекты и уличные рисунки. Это помогает городу привлекать новых туристов.

В магазине рассказали, что кот Сергей жил там несколько лет. Он пришел туда погреться во время сильных морозов и остался. Сотрудники оборудовали ему спальное место и подкармливали. Они отметили, что понимали все риски, но не могли выгнать Сергея, потому что сильно к нему привязались. Кота полюбили и многие покупатели магазина.

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«Этот красавец важно встречал гостей и очаровывал их мгновенно», — написали сотрудники магазина.

Но недавно в магазин поступила жалоба от Роспотребнадзора: ее написал неизвестный молодой человек. Ведомство вынесло постановление, и кота пришлось отправить на улицу. Или, как сказали в магазине, уволить.

По данным издания «Подъем», за кота попытались заступиться жители Зеленоградска. Они собрали уже больше 500 подписей за то, чтобы Сергей смог вернуться на свое рабочее место. По словам горожан, грустный кот каждый день приходит к магазину и сидит под дверью, надеясь, что его пустят домой.

В магазине тоже жалеют, что им пришлось выгнать Сергея. В 2022 году его даже назвали «сотрудником года». Начальство отмечало его популярность в социальных сетях и успехи в дегустации кормов.