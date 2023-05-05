Коты-клептоманы похитили у соседей вещи на 30 тысяч рублей

Животные умудрились стащить дизайнерскую обувь и дорогое белье.

Жительница района Дарли-Эбби (графство Дербишир, Великобритания) Донна Хиберт рассказала, что ее коты-клептоманы похитили у соседей вещи общей стоимостью в 300 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей). Вороватые питомцы, среди прочего, стащили дизайнерскую обувь, дорогое белье и даже кошелек, который, к счастью для потерпевших, оказался пустым.

Хиберт разместила в соцсетях пост с вещами, которые украли коты, чтобы их добычу опознали соседи. Она призвала их писать ей в личку и отметила, что очень стыдится за криминальные наклонности своих питомцев. По ее словам, в разное время они приносили ей чьи-то эластичные бинты, кухонные полотенца и губки.

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«Мои коты — воры. За много лет они принесли через кошачью дверцу много вещей. У меня есть бейсболка, сосиски, кошачьи угощения, тапочки, носки и даже ботинок», — отметила британка.

Ранее сообщалось, что пропавший британский кот преодолел 500 километров и вернулся к хозяевам.