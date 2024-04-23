«Котята, документы и деньги»: что выкидывают россияне

Российский экологический оператор опубликовал список самых необычных предметов, выброшенных россиянами.

Российский экологический оператор провел исследование среди региональных операторов по вывозу отходов и составил список самых необычных предметов, которые выбрасывают россияне. В топ-5 необычных находок вошли деньги и документы, советские артефакты, старинные предметы, а также, что печально, животные. Кроме того, нередко на сортировках можно встретить коллекции открыток, карточек, игрушек, старые лыжи, гитары, фотоаппараты, чучела животных, меховые шубы, фамильные драгоценности и многое другое.

«Многоступенчатая и тщательная сортировка, развитая на многих современных предприятиях по обращению с отходами, помогает не только перерабатывать большой процент мусора, но и находить интересные предметы. Самые популярные – деньги и документы. Мы знаем много историй счастливых возвращений. Однако, к сожалению, есть и бесчеловечные находки: иногда сортировщики спасают выброшенных котят, черепах и других животных», — рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Представители регионального оператора ООО «Хартия» рассказали, что документы – частотная находка на линиях сортировок. Как-то в компании помогли гражданину вернуть его барсетку с документами, найденную на ленте. Как оказалось, машину мужчины вскрыли и украли сумку. Он был очень благодарен, так как по своей работе находился в постоянных разъездах и восстанавливать потерянное не смог бы — не было времени.

В другой раз рабочий нашел на ленте старую сумочку – старинный ридикюль. Там тоже находились документы, пенсионное свидетельство, немного денег и кусочек сахара, завернутый в бумажку с адресом. Решили, что владелица — бабушка с диабетом.

«С этой находкой коллеги сразу же отправились по указанному адресу, тем более что было тут совсем недалеко. Приехали и нашли ее, рыдающую, на лавочке. Отдали они ей сумочку – радости не было предела конечно, целовала их и благодарила», — рассказали в «Хартии».

А есть у «Хартии» и совсем необычная история про найденные документы – романтичная.

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«Машинист нашел документы в портмоне, которые принадлежали девушке: паспорт, права, ИНН и все в таком роде. Тогда машинист нашел владелицу в соцсетях, написал ей о своей находке, и они договорились встретиться, чтобы передать документы. Итог этой истории – совершенно сказочный: сейчас они женаты и у них растут два сыночка», — поделились в «Хартии».

В «Хартии» тоже часто находят животных на сортировках.

«Как-то приехал целый мешок с котятами, пять штук, совсем маленьких. Мы их тоже выкормили и оставили жить на заводе. Бегают тут у нас до сих пор, радуют и помогают работать. Кто бы к нам нечаянно не приезжал, хоть котята, хоть собаки, никого мы на улицу не выкидываем никогда, всех разбираем к себе. Тем более, у многих из нас есть свои дома в деревнях, где рады новому питомцу», – рассказывают сотрудники компании.

Однажды на сортировке в «Хартии» нашли детеныша хорька с поврежденной лапкой. Его тоже выходили и пристроили в новый дом – удобную просторную клетку у сотрудника компании.

Пресс-служба ППК РЭО