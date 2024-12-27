Красиво и опасно: напоминаем, как обращаться с гирляндами

При выборе новогодних украшений для дома важно в первую очередь помнить о безопасности.
Мерцающие гирлянды – важный атрибут любого праздника, особенно часто ими украшают дом в канун Нового года. Однако любой работник пожарной службы скажет, что гирлянда – это в первую очередь опасный источник возгораний. Чтобы праздники не закончились трагично, в МЧС напомнили россиянам несколько важных правил в обращении с гирляндами.
Во-первых, включенную гирлянду ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Специалист по безопасности из Государственного университета просвещения Денис Ковалёв также уточнил, что это касается даже недолгих походов на улицу: выключайте гирлянду перед тем, как лечь спать или выйти в магазин.
Во-вторых, стоит покупать только сертифицированные изделия известных производителей, лучшее менее мощные и с плотными проводами, чтобы снизить вероятность возгорания. Самодельными гирляндами лучше не пользоваться.
В-третьих, не стоит использовать более трех гирлянд за раз. При этом все они должны быть исправны – проверьте перед тем, как повесить гирлянду, что все её лампочки горят ровно.
В-четвертых, очень важно не использовать на открытом воздухе гирлянды, предназначенные для внутреннего помещения. Уличные гирлянды должны быть устойчивы к влаге, напомнил Ковалёв, иначе возможно короткое замыкание, которое приведёт к пожару. При подключении гирлянд стоит избегать использования удлинителей и подключать изделие к розетке напрямую.
В-пятых, Ковалёв посоветовал не вешать гирлянду на штору и даже на ёлку – в случае возгорания пламя может распространиться очень быстро, а токсичный газ – вызвать отравление всего через несколько вдохов. Предполагается, что страшный пожар в Москве в начале декабря, который унёс жизни двоих детей, начался именно с возгорания гирлянды на шторе.
Важно соблюдать эти несложные правила и помнить: в случае обнаружения неисправности гирлянду нужно немедленно отключить от электросети.
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