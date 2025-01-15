Крещенские купания: польза или вред? Мнение эксперта

19 января православные россияне отмечают Крещение Господне. У многих этот праздник ассоциируется с народной традицией – купанием в ледяной проруби.

Традиция купания в проруби в Крещение превратилась в один из самых популярных зимних ритуалов россиян. Окунаются в основном в ночь с 18 на 19 января, а также в течение нескольких дней до и после. В одних только Москве и Подмосковье крещенские купания собирают до нескольких сотен тысяч человек каждый год.

Но 99% людей, участвующих в традиционных купаниях, к погружению в ледяную воду часто попросту не готовы, предупреждает Алексей Михайлович Решетун, судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета.

«Моржевание – это длительный процесс, процесс привыкания к ледяной воде, привыкания организма, его реакций», — поясняет ученый.

«Для неподготовленного человека погружение в такую воду – это невероятный стресс для организма, который активизирует все фактически системы нашего организма, в том числе и сердечно-сосудистую систему, нервную систему».

Крещение в Хабаровске: девушка хотела окунуться в купель, но боялась, что у неё не хватит духу. Поэтому попросила спасателей помочь ей. Фото: Ирина Фастовец / фотохостинг Russian Traveler

Всего опаснее подобные купания для людей с сердечно-сосудистыми патологиями: атеросклерозом, ишемической болезнью сердца. Решетун напоминает, что ныряние в ледяную воду неподготовленных граждан, особенно с сердечными заболеваниями, может привести к сильному стрессу для организма, спазму кровеносных сосудов и смертельному исходу.

Эксперт также не рекомендует участвовать в купаниях людям с заболеваниями дыхательной и пищеварительной систем: в прошлом у пациентов с начинающимся циррозом печени на фоне погружения в ледяную воду развивался синдром Мэллори-Вейсса – образовывались острые линейные разрывы слизистой оболочки брюшного отдела пищевода и кардиального отдела желудка при рецидивирующей рвоте, сопровождающиеся кровотечением.

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Решетун настаивает, что именно купаться в проруби на Крещение стоит только «моржам»: обычным людям можно только окунаться, и то с подготовкой. Для этого важно размяться и приготовить организм к холодной воде: окунаться в проверенных местах на мелководье;

погружаться в воду только с посторонней поддержкой или удерживаясь за что-то, чтобы не унесло течением;

оставаться абсолютно трезвым и не нырять.

Участники крещенских купаний совершают троекратное погружение в воду – окунаются в воду с головой, удерживаясь за что-то руками, и быстро, при помощи других людей, выходят из воды. Эксперт советует сразу же укутываться в очень теплую одежду и надевать шапку, выпить горячий чай с лимоном, медом, травами, и идти в какое-то теплое помещение. Участникам купаний важно не допустить переохлаждения.

«Место для окунания проруби должно быть официальным. Это не должна быть какая-то дикая прорубь, выдолбленная самостоятельно. Это должно быть официальное место, где государственными органами организовано дежурство машины скорой помощи».

По словам эксперта, научных доказательств пользы крещенских купаний не существует – с точки зрения религии, окунание в прорубь на Крещение тоже не является обязательной процедурой.