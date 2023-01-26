Крокодил принес родителям тело утонувшего ребенка: видео

Рептилия не нападала на мальчика, а просто подняла его на поверхность.

В Индонезии крокодил принес родителям и спасателям тело утонувшего ребенка. Видео произошедшего разместило издание Gulf Today.

Четырехлетний мальчик, которого звали Мухаммад Зияд Виджая утонул в реке Махакам, когда играл один неподалеку от дома. Спасатели начали поиски ребенка, но найти его не удавалось.

В итоге тело ребенка принес огромный крокодил. Рептилия подплыла к лодке спасателей с мертвым мальчиком на спине.

Предупреждение Осторожно, видео ниже содержит жестокие сцены.

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При помощи местных жителей семья Мухаммада вытащила ребенка из воды, после чего крокодил уплыл прочь. На теле мальчика не нашли никаких ран, кроме зубов на спине. Они остались после того, как крокодил поднял тело из речной воды, чтобы принести к лодке. Рептилия не нападала на ребенка.