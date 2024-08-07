Крокодил утащил под воду рыбака на глазах у его семьи

Это случилось на Крокодиловом изгибе австралийской реки Аннан.

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Житель Австралии, путешествуя по стране вместе с семьей, решил остановиться у реки Аннан, чтобы порыбачить. Во время рыбалки он внезапно упал в воду и исчез. Все произошло на глазах у его жены и детей. Скорее всего, мужчину утащил под воду крокодил. Место, где это произошло, называется Крокодиловым изгибом, так как там часто можно встретить этих рептилий.

В последнее время в тех местах был замечен крупный самец, который обычно «дежурил» возле моста через реку, неподалеку от того места, где пропал автралиец. Возможно, крокодил привык к тому, что местные жители сбрасывают с моста сбитых животных, поэтому он мог находиться рядом с мостом, когда мужчина упал в воду. Сейчас полиция, спасатели и работники Департамента по охране дикой природы ведут поиски пропавшего. Планируется также поймать крокодила, который, предположительно, съел мужчину.

Ранее сообщалось, что реку Кирпили (Краснодарский край) тщательно исследовали в связи с сообщениями о полутораметровом крокодиле, которого заметили местные жители.