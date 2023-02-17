Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катастрофой

В вагонах поезда были опасные химикаты.

3 февраля в штате Огайо сошли с рельсов около 50 из 100 вагонов грузового поезда. Начался пожар, а пользователи соцсетей начали делиться фотографиями зловещей черной тучи, комментируя, что катастрофа станет новым Чернобылем.

В поезде было 10 вагонов, заполненных опасными материалами, в том числе винилхлоридом, бесцветным газом, используемым при создании пластикового ПВХ. На солнце он может разлагаться на формальдегид. Кроме того, в загоревшихся вагонах находились другие легковоспламеняющиеся химические вещества, такие как монобутиловый эфир этиленгликоля, 2-этилгексилакрилат, бутилакрилат и изобутилен.

Многие из этих химических веществ – канцерогены, считаются раздражителями дыхательных путей и глаз. Хотя снимки из Огайо могли заставить зрителей поверить в то, что в штате случился мини-Чернобыль, масштабы катастрофы 1986 года, разумеется, были несопоставимы со сходом поезда. Тем не менее, эксперты считают, что последствия инцидента в Огайо для окружающей среды нельзя игнорировать.

В Огайо не было зарегистрировано ни одной смерти в результате схода с рельсов или последующих пожаров и взрывов, хотя жители говорят, что испытывают проблемы с дыханием, боль в горле, раздражение глаз, головные боли и другие недомогания.

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После схода с рельсов против компании Norfolk Southern Railroad было подано несколько коллективных исков от местных жителей. Они сообщили, что после контролируемого сжигания химикатов для предотвращения смертельного взрыва погибли лисы, куры и другие домашние животные. Департамент природных ресурсов штата Огайо сообщил, что в четырех близлежащих водоемах также было насчитано около 3500 мертвых рыб.

После катастрофы около 2000 жителей попросили эвакуации, чтобы можно было осуществить контролируемое сжигание оставшихся незатронутыми химикатов. Через два дня официальные лица заявили, что жители могут вернуться в свои дома после того, как Агентство по охране окружающей среды определило, что оно не обнаружило загрязняющих веществ на «уровнях беспокойства» в пробах воздуха и воды.

Причиной крушения считается проблема с осью одного из 150 вагонов, которые были в составе.