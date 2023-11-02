Крыса в метро поделилась пончиком с подругой: видео

Грызуны съели угощение вместе.

В Нью-Йорке пассажирка метро сняла на видео крысу, которая поделилась с подругой пончиком. Об этом пишет New York Post.

Пассажирка метро Карли Хиттнер ждала поезд и заметила на путях недоеденный и выброшенный пончик с глазурью. В какой-то момент к лакомству подбежала крыса, живущая в подземке. Но, к удивлению американки, животное не стало есть его, а только раз надкусило.

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Вместо этого крыса схватила пончик зубами и потащила в сторону, где сидела ее подруга. Сначала грызун испугался и убежал, но потом вернулся и принялся есть десерт вместе со своей приятельницей.

Американка успела достать смартфон и снять благородный поступок крысы из подземки. Она выложила ролик в социальные сети, где он набрал более 2 000 000 просмотров за сутки. В описании автор отметила, что «мужчинам стоит поучиться такому рыцарству — и что в целом крысы относятся друг к другу лучше, чем многие люди».