«Крысы едят наши наркотики. Они все под кайфом». На что жалуются американские полицейские

Грызуны съели марихуану из хранилища улик.

В США крысы повадились проникать в хранилище улик полицейского управления и есть наркотики. Грызуны пролезают туда полчищами, и избавиться от них практически невозможно, сообщает CBS News.

О проблеме заявила глава полиции Нового Орлеана, штат Луизиана, Энн Киркпатрик. По ее словам, с недавнего времени ветхое здание штаб-квартиры правоохранителей на улице Брод-стрит стало пристанищем для вредителей.

«Крысы едят нашу марихуану. Они все под кайфом!» — пожаловалась она на заседании совета города.

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Киркпатрик рассказала, что грызуны и тараканы буквально затерроризировали ее подчиненных — приходя на службу полицейские то и дело находят на рабочих столах крысиный помет. Работа в таких условиях плохо сказывается на их моральном духе и отбивает любое желание раскрывать преступления.

В итоге представители горсовета проголосовали за аренду нового здания для полиции. Это обойдется штату в 670 000 долларов в год (61 000 000 рублей), в то время как за ремонт старого здания придется выложить не меньше 30 000 000 долларов (2,7 миллиарда рублей). При этом полностью избавиться от крыс, по мнению экспертов, получится только к лету.

Это не первый подобный случай: ранее сообщалось, что крысы в Индии стали виновницами исчезновения полутонны (!) конопли. Во всяком случае, так говорят полицейские.