Куда россияне реже всего путешествуют на Новый Год?

В рейтинг вошли страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

Реже всего для новогоднего отдыха россияне выбирают путешествия в страны Латинской Америки и Ближнего Востока. На эти направления приходится всего 0,1% от всех поездок, рассказали Russian Traveler в «Яндекс.Путешествиях».

В рейтинг сервиса попали Аргентина, Бахрейн, Иордания, Оман и Перу. Эксперты объяснили это большими затратами на поездку, длительным перелетом и низкой информированностью населения об этих странах. Те россияне, которые все же летят туда, проводят на отдыхе 12-13 дней, а билеты стараются покупать в среднем за 3-4 месяца до вылета.

Радужные горы в районе Куско, Перу Фото: Unsplash

Отправиться из Москвы в Буэнос-Айрес (столица Аргентины) в январе можно в среднем за 190 000 рублей на человека. В эту сумму входит стоимость билетов туда-обратно — около 150 000 рублей и проживание в гостинице «три звезды» — от 40 000 рублей.

Отдохнуть в королевстве Бахрейн можно почти в два раза дешевле — от 90 000 рублей на человека. Стоимость билетов туда-обратно стартует от 60 000 рублей, проживание в трехзвездочной гостинице — от 30 000 рублей Путешествие в Амман (столица Иордании) обойдется также в среднем в 90 000 рублей: билеты туда-обратно — от 60 000 рублей, проживание в гостинице «три звезды» — от 35 000 рублей.

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Бахрейнский всемирный торговый центр Фото: Unsplash

Новогодние каникулы в Омане обойдутся в 100 000 рублей на человека. Стоимость перелета в обе стороны начинается от 55 000 рублей, двухнедельное проживание в местном двухзвездочном отеле — от 40 000 руб. Отдых в Перу обойдется дороже: 170 000 рублей. Дорога туда-обратно на человека выйдет в 120 000 рублей, а проживание в трехзвездочной гостинице — в 50 000 рублей.

Также в десятку редких маршрутов для россиян попали Япония, Тунис, Ливан, Алжир и Филиппины. Одиночная поездка в Токио обойдется в 160 000 рублей, в Тунис — 85 000 рублей, в Ливан — 75 000 рублей, в Алжир — 100 000 рублей, а Филиппины — 125 000 рублей.