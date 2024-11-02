Куда сходить в ноябре: искусство, спорт, гастрономия и благотворительность

С приходом осенних дней особенно хочется вырваться из состояния тоски и грусти, предлагаем наполнить жизнь яркими впечатлениями и распланировать месяц запоминающимися событиями! Составили подборку интересных мероприятий, которые обязательно нужно посетить жителям столицы в ноябре.

Технологии и искусство: выставка в галерее «Соль»

30 октября состоялось открытие выставки «Зажгите искру вдохновения с GoPaint» с участием российских художников – Евгении Вороновой, Глеба Солнцева, Лены Марру, Натальи Успенской и других, а также студентов факультета Графики МГАХИ им. В. И. Сурикова.

Все представленные работы были созданы на планшетах HUAWEI MatePad с технологией PaperMatte в приложении GoPaint. Выставка демонстрирует их возможности для создания творческих работ и влияние технологий на художественный процесс. Посетители смогут ознакомиться с различными стилями и техниками, а также проследить развитие современного искусства в контексте технологического прогресса. Выставка продлится до 30 ноября.

Гастрономические традиции аббатства в переулках Китай-города

8 октября в культовом пабе Дениса Бобкова The Black Swan анонсировали запуск гастрономической коллаборации. Ее ключевым элементом стал аббатский хлеб на основе эля, рецептура которого была специально разработана командой панадерии Masa Madre, и специальный сет тартинов. Вдохновением для необычной коллаборации стала историческая связь солода и ячменя как единого целого.

Попробовать авторское меню и насладиться готическими интерьерами тайной комнаты The Black Swan можно до 4 декабря.

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Новый бар для спортивных болельщиков

Новая премиум-зона откроется на «ВЭБ Арене» 2 ноября в день столичного дерби ЦСКА - «Спартак». Первым гостем бара станет легенда «армейского» клуба Зоран Тошич.

Премиум-пространство Fonbet Bar станет настоящей находкой для любителей спорта. Вдохновленная атмосферой футбольных пабов, новая зона гарантирует посетителям комфортные условия для просмотра домашних матчей ПФК ЦСКА. Бар расположен на секторе 201 прямо за тренерской скамейкой клуба, что позволит наблюдать за эмоциями футболистов и тренерского штаба в самые напряженные минуты матчей.

Благотворительная коллаборация бренда кормов Buddy&Sol и ресторана Tilda

1 ноября бренд кормов для питомцев Buddy&Sol совместно с Tilda, одним из самых известных dog-friendly ресторанов Москвы, запускает новый благотворительный проект, посвященный помощи бездомным животным.

В рамках коллаборации в ресторане появится новое ароматное печенье с шоколадом и жареным фундуком для посетителей, купив которое можно помочь четвероногим друзьям: все средства от продаж будут перечислены в благотворительный фонд «Твое собачье дело». Фонд поддерживает бездомных животных приюта «Печатники», занимаясь их социализацией и пристройством.