Lada Sport Rosneft стала обладателем Кубка России по кольцевым гонкам

Заводская гоночная команда АО «АВТОВАЗ», завоевала два чемпионских титула в Российской серии кольцевых гонок сезона 2024 года. Кирилл Ладыгин стал обладателем Кубка России по кольцевым гонкам в классе «Супер-продакшн», а команда LADA Sport ROSNEFT третий сезон подряд была признана лучшей в этой зачетной группе. Финальный этап СМП РСКГ состоялся на автодроме «Крепость Грозная» в столице Чеченской Республики.

Чемпионские амбиции пилотов LADA Sport ROSNEFT, выступающих за рулем автомобилей LADA Vesta 1.6T, обозначились уже в первый день соревнований. Кирилл Ладыгин показал лучшее время квалификации, его напарник Леонид Панфилов занял четвертое место. Лидировавший в гонке от старта до финиша, Ладыгин немного позже реализовал свой поул в победу, которая позволила пилоту LADA Sport ROSNEFT вернуть себе лидерство в Кубке России с 10-очковым преимуществом.

Черту под сезоном подвел субботний заезд, по итогам которого Ладыгин с 8 позиции прорвался на третью ступень пьедестала почета. Затем судейским решением Кирилл получил 10 штрафных секунд за то, что при обгоне соперника не оставил ему места на трассе, и в итоговом протоколе занял четвертое место. Это не повлияло на судьбу титула, и Ладыгин стал обладателем Кубка России. Приятным бонусом в субботу стало второе место Леонида Панфилова, который благодаря этому результату замкнул тройку сильнейших класса «Супер-Продакшн» по итогам всего сезона. LADA Sport ROSNEFT взяла командный кубок не только в первой пятничной гонке этапа, но и во всем гоночном сезоне 2024 года.

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«Сезон получился непростым, но интересным и развивался для нас по нарастающей. Я в этом классе выступаю впервые, поэтому не обошлось без сложностей. Здесь же, в Грозном, в начале сезона не удалось сразу начать выигрывать. Но постепенно мы осваивались, пришли первые победы, а к концу сезона уже понимали, что можно побороться за чемпионский титул. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего сезона, команде и нашим спонсорам», — Кирилл Ладыгин, обладатель Кубка России по кольцевым гонкам.

LADA Sport ROSNEFT – участник Чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам в классах «Туринг» и «Супер Продакшн» с 2017 года. В этом сезоне пилоты команды стартовали в 7 этапах и 14 гонках, которые проходили на 6 автодромах в разных частях страны. Всего с 2017 года пилотами LADA Sport ROSNEFT в этих классах были завоеваны 9 личных и 9 командных чемпионских титулов.