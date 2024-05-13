Лебедь устроил ДТП в Великобритании

Птица перепутала автомобильную трассу с рекой.

В графстве Дорсет (Великобритания) лебедь стал причиной дорожной аварии: птица вышагивала по оживленной трассе с двусторонним движением в час пик, игнорируя автомобили. Две следовавших за лебедем машины столкнулись в попытке избежать столкновения с птицей. Одна из машин загорелась, но пассажирам удалось выбраться — они получили незначительные травмы. Однако дорогу пришлось перекрыть для тушения огня.

Прибывший на место происшествия волонтер из благотворительной организации Wildlife in Need не обнаружил лебедя. По его мнению, птица могла приземлиться на мокрую дорогу, перепутав ее с рекой. Волонтер отметил, что лебеди «не относятся к очень смышлёным животным».

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