Лед возрастом более 1 млн лет привезли в Петербург

Его добыли на озере Восток в Антарктиде.

В Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) в Санкт-Петербурге привезли образцы древнего льда возрастом 1,2 млн лет, полученные российскими учеными из глубин ледника в районе озера Восток в Антарктиде. Ценный груз прибыл на борту научно-экспедиционного судна «Академик Федоров», рассказали Russian Traveler в ААНИИ.

Озеро Восток — крупнейший на Земле подледниковый пресный водоем. Его площадь составляет около 16 тысяч квадратных км, а толщина водного слоя достигает 1 200 метров. Озеро было открыто в конце 20 века в Антарктиде в районе российской антарктической станции Восток, в честь которой и получило свое название. На протяжении нескольких миллионов лет экосистема Востока была изолирована от внешнего воздействия под толщей льда на глубине около четырех километров. Однако в 2012 году озеро удалось вскрыть, пробурив скважину глубиной 3,8 метра. В прошлом году ученые подняли из глубин ледника образцы древнего льда возрастом около 500 тысяч лет.

Новые образцы льда содержат информацию об изменениях климата на Земле в эпоху среднего плейстоцена, когда, по мнению ученых, произошла перестройка климатической системы, а смена ледниковых и межледниковых эпох стала происходить с примерной цикличностью в 100 тысяч лет. В этот же период, предположительно, в атмосфере могла наблюдаться повышенная концентрация углекислого газа, что должно было влиять на трансформацию климата на планете.

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«Это действительно уникальный материал, который позволяет нам заглянуть в глубь истории Земли и прочитать на ее страницах события, происходившие миллион лет назад. Полученные образцы льда станут основой для целого ряда научных исследований в области климатологии. Керны древнего льда — самый информативный источник, позволяющий количественно реконструировать изменения температуры, химический и газовый состав атмосферы за продолжительный отрезок времени и предположить, как может изменяться климат на Земле в будущем», — отметил руководитель Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института Владимир Липенков.

Фото: ААНИИ

Образцы кернов древнего льда будут храниться в ААНИИ в специальных условиях, при температуре -45°С, позволяющей сохранить его уникальные свойства, необходимые для детального анализа. Основной объем древнего льда, полученного при бурении на станции Восток, законсервирован в кернохранилище на станции Восток, где естественным образом поддерживается температура -55°С.

Станция Восток — единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. Она была основана 16 декабря 1957 года на равнинной снежной поверхности ледникового плато на высоте 3 488 метров над уровнем моря в 1460 км от побережья. Климатические условия на станции Восток самые суровые на Земле: зимой температура ежегодно опускается ниже значений –70°С, а в летние месяцы крайне редко поднимается выше -30°С. Именно на станции Восток в июле 1983 года была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете – минус 89,2°С. Температурный максимум, зарегистрированный на станции Восток – минус 13,6°С.

Сейчас на станции ведется строительство нового зимовочного комплекса Восток, который станет не только уютным домом для полярников, но и современным российским научно-исследовательским центром в Антарктике.