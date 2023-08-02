Ледник растаял: во льдах нашли тело альпиниста, который пропал 37 лет назад

Опознать останки помог анализ ДНК.

Тающий ледник в швейцарских Альпах позволил найти тело немецкого альпиниста, который пропал без вести 37 лет назад.

Человеческие останки заметила группа альпинистов на леднике Теодул. Кости показались из талого льда, там же виднелись походные ботинки и альпинистские кошки с шипами.

Останки были отправлены в отделение судебной медицины в больнице Вале в соседнем городе Сьон. В итоге анализ ДНК подтвердил, что они принадлежали 38-летнему альпинисту, пропавшему без вести в горах в 1986 году.

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Это не первый случай, когда тела обнаруживаются благодаря тающим ледникам. В 2017 году на леднике Цанфлерон в Западных Альпах были найдены два сохранившихся тела, которые, вероятно, находились там с 1942 года.

В дополнение к человеческим трупам из тающего льда по всей Европе появляются древние артефакты (в том числе сандалии железного века и 3000-летняя обувь – их обнаружили в горах Норвегии).

Ледники имеют жизненно важное значение для водной безопасности в Швейцарии, потому что зимой они накапливают огромное количество снежного покрова, который летом тает, и реки снабжают местные населенные пункты пресной водой. Однако по мере того, как изменение климата ускоряется, ледники Швейцарии исчезают рекордными темпами. По прогнозам, объем льда уменьшится на 6% только в 2022 году, как сообщает Швейцарская сеть мониторинга ледников.