Ленивец чуть не сорвал прямой эфир запуска миссии к Юпитеру

Зрители потребовали прервать трансляцию ради спасения животного.

Во Французской Гвиане (северо-восток Южной Америки) ленивец попал в эфир во время трансляции запуска ракеты к Юпитеру. На местном космодроме Куру должен был состояться пуск, организованный Европейским космическим агентством, но его трансляцию в сети едва не сорвал очаровательный ленивец, случайно попавший в кадр на несколько секунд.

Зрители, заметившие его, потребовали прервать трансляцию, чтобы спасти животное. В конце концов ленивца получилось убрать из кадра – его оперативно подхватили сотрудники, и дальше зверь любовался запуском с безопасного расстояния.

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«Этот парень стал звездой», — отметила доктор Надя Дрейк из журнала Quanta.

Ленивец прервал трансляцию запуска европейской тяжелой ракеты Ariane 5 с юпитерианской миссией Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE). Этот старт станет последним в истории для ракет типа Ariane 5. Сам аппарат JUICE предназначен для изучения ледяных спутников Юпитера (их у него 92, но зонд сосредоточится на трех крупнейших, также известных как Галилеевы спутники).

Пуск Ariane 5 с JUICE должен был состояться 13 апреля в 15:15 по московскому времени, однако его отложили из-за риска начала грозы. В итоге ракета отправилась в путь со своим ценным грузом 14 апреля – миссия успешно запущена.