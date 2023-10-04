Леопардам, которых держали в придорожном кафе в Хабаровске, нашли новый дом

Мать вместе с детенышами переедет в парк дикой природы «Белый лев».

Три леопарда-метиса, которые жили в придорожном кафе Хабаровска, нашли новый дом в Приморском крае. 16-летняя самка Влада вместе с двумя детенышами, шестилетним Тарзаном и четырехлетней Анурой, долгое время обитали в маленьких клетках при заведении. Когда кафе стало готовиться к закрытию, хищникам удалось найти новый дом. Неравнодушные люди помогли перевезти зверей в Приморский край.

Там они поселятся в парке дикой природы «Белый лев», где для семьи леопардов уже подготовили просторный вольер площадью более четырех тысяч квадратных метров. В нем планируют возвести игровые площадки на территории выгула, смотровой мостик для гостей парка, а также обустроить пруд. Все эти работы обойдутся примерно в 300 тысяч рублей — для того, чтобы найти эту сумму, «Белый лев» уже открыл сбор средств.

История парка началась в 2019 году, когда создатели организовали проект, направленный на помощь диким животным, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сперва территорию построили для того, чтобы поселить там нескольких спасенных гималайских медведей, но позже откликнулись и на другие призывы о помощи – так в парке поселились другие его обитатели, которые раньше жили в тесных клетках и питались чем попало.

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