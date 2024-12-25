Крушение самолёта «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане: что известно

Жертвами авиакатастрофы стали как минимум десять человек.

Пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана. После крушения лайнер развалился на части — у него отвалилась и перевернулась хвостовая часть, на месте крушения начался пожар. Однако пока почти половине людей, находившихся на борту, удалось выжить.

Первоначально сообщалось о 67 пассажирах и пяти членах экипажа на борту, однако позже Министерство транспорта Казахстана скорректировало эти данные до 62 пассажиров и пяти членов экипажа. Среди них предположительно находилось 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана и граждане других стран. Из-за неблагоприятных погодных условий в Грозном рейс был сперва направлен в Махачкалу.

По данным «Казаэронавигации», экипаж сообщил об аварии после того, как столкнулся с птицами и потерял управление. Другие источники также сообщают, что причиной падения самолета Embraer 190AR мог стать сбой в системе управления. Сигнал бедствия был передан приблизительно почти за час до катастрофы – экипаж доложил об отказе системы управления воздушным судном, а затем принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Актау.

При заходе на посадку в Актау борт столкнулся с землей. Крушение произошло в 9:28 утра по московскому времени.

Реклама

Министр здравоохранения Казахстана предоставил информацию о том, что пять пострадавших были доставлены в больницы Актау каретами скорой помощи. Один человек пока не может быть эвакуирован из-за критического состояния здоровья. Позже появились сведения о госпитализации 12 человек, среди которых есть ребенок. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу с различными травмами. МЧС Казахстана также подтвердило, что 25 человек находятся в больницах.

Выжить удалось пассажирам, находившимся в хвосте самолета. Они смогли выбраться из салона самостоятельно и оказать первую помощь друг другу. По меньшей мере десять человек погибли при катастрофе: после столкновения их выбросило из салона самолета.

По информации, подтвержденной посольством России в Казахстане, при крушении самолёта удалось выжить 10 россиянам.

Cейчас рано судить о причинах катастрофы. Как мы упоминали, есть разные версии: столкновение с птицами, потеря управления механизацией крыла из-за внутренних причин, обсуждается даже попытка захвата самолёта и внешнее вмешательство (эти версии нельзя исключать, пока нет данных расследования). Авторитетные источники всех трёх стран уже распространили свои заявления, которые могут в чём-то даже противоречить друг другу, но это в порядке вещей для первых суток после трагедии, пока не собраны обломки, не опрошены все свидетели и не начато официальное расследование.

Уверенно можно говорить лишь об объективных обстоятельствах катастрофы: самолёт при заходе в Актау управлялся с большим трудом, герметичность фюзеляжа была нарушена (это ясно по видео из салона с выпавшими воздушными масками), а хвостовой стабилизатор на какой-то стадии полёта получил внешние повреждения (многочисленные отверстия видны на съёмке хвоста упавшего самолёта).

Ранее сообщалось, что четверо россиян спаслись при катастрофе самолета Falcon 10, который летел в Москву, но разбился в горах Афганистана.