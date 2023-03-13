Лев из зоопарка передал COVID-19 своим смотрителям

Такое произошло впервые.

В новом исследовании описан случай, когда лев, инфицированный SARS-CoV-2 в зоопарке Индианы, вероятно, передал вирус как минимум двум смотрителям, которые ухаживали за ним. По словам исследователей, это первый подтвержденный случай передачи коронавируса человеку от инфицированного животного из зоопарка. Однако такая передача, вероятно, редка и в данном случае, вероятно, связана с тем, что льва нужно было кормить вручную, пишут ученые в исследовании.

Давно известно, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, может заражать многие виды и может передаваться между людьми и животными. Вирус, вероятно, в первую очередь перешел от животного к человеку, и прошлые исследования показали, что домашние кошки и собаки очень часто заражаются SARS-CoV-2 от владельцев. Другие исследования показали, что олени передавали вирус людям, а зараженные хомяки в зоомагазине Гонконга спровоцировали вспышку дельта-варианта среди людей.

Однако «передача SARS-CoV-2 от животных к человеку ранее не фиксировалась в условиях зоопарков», – пишут исследователи.

Реклама

В новом исследовании ученые генетически секвенировали образцы вируса, взятые у льва и инфицированных работников зоопарка. Результаты показали, что лев и два сотрудника зоопарка имели генетически идентичный штамм вируса, но образец третьего сотрудника не удалось правильно секвенировать.

Лев из зоопарка Индианы был пожилым и страдал от болезни почек и дегенерации позвоночника, а это означало, что его нужно было кормить с рук. Это значительно увеличило вероятность того, что смотрители заразятся от льва до того, как у него появятся симптомы. После того, как лев дал положительный результат, смотрители носили респираторы при взаимодействии со львом и всеми другими животными в зоопарке.

Исследователи подозревают, что лев заразился SARS-CoV-2 от бессимптомного смотрителя зоопарка. В сентябре и октябре 2021 года лев получил две дозы вакцины против COVID-19.

Олени оказались пристанищем старых вариантов коронавируса читать

COVID-19 особенно опасен для кошек, у которых те же рецепторы, воспринимающие вирус, как и у людей, а это означает, что они могут серьезно заболеть или даже умереть от коронавируса. Лев был усыплен через несколько дней после положительного результата теста из-за тяжести его симптомов.

SARS-CoV-2 заразил множество животных в зоопарках, включая горилл, снежных барсов, бегемотов, гиен и жирафов. Первым животным зоопарка в США, о котором известно, что он заражен COVID-19, был тигр в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке еще в апреле 2021 года. Тем не менее, риск заражения большинства людей вирусом от животного остается очень низким, и, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, люди гораздо чаще заражают животных, чем наоборот.

«Вы должны быть в очень тесном контакте с такими животными, чтобы заразиться. Люди, такие как ветеринары, фермеры и смотрители зоопарка, которые часто работают рядом с ротовой и носовой областями этих животных, подвергаются наибольшему риску такой передачи», – говорит соавтор исследования Лесли Бойер из Университета Аризоны.