Лев растерзал мужчину, который залез в вольер ради селфи

Посетитель зоопарка погиб на месте.
В Индии лев растерзал посетителя зоопарка, который забрался к нему в вольер ради селфи. Об этом пишет India Today.
38-летний Прахлад Гуджар решил сфотографироваться со львом по кличке Донгалпур, который жил в зоопарке в городе Тирупати (штат Андхра-Прадеш). Обычный снимок через решетку его не устроил, поэтому экстремал решил забраться в вольер и перелез через ограждение. Как только он оказался возле льва, хищник набросился на него, схватил за шею и растерзал.
Сразу после случившегося зоопарк закрыли. Всех посетителей вывели и вызвали на место полицию. Сейчас сотрудники выясняют, как мужчине удалось перебраться через ограждение, и был ли он пьян в этот момент.
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