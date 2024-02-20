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Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

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Лев растерзал мужчину, который залез в вольер ради селфи

Фото: Unsplash

Посетитель зоопарка погиб на месте.

В Индии лев растерзал посетителя зоопарка, который забрался к нему в вольер ради селфи. Об этом пишет India Today.

38-летний Прахлад Гуджар решил сфотографироваться со львом по кличке Донгалпур, который жил в зоопарке в городе Тирупати (штат Андхра-Прадеш). Обычный снимок через решетку его не устроил, поэтому экстремал решил забраться в вольер и перелез через ограждение. Как только он оказался возле льва, хищник набросился на него, схватил за шею и растерзал.

Сразу после случившегося зоопарк закрыли. Всех посетителей вывели и вызвали на место полицию. Сейчас сотрудники выясняют, как мужчине удалось перебраться через ограждение, и был ли он пьян в этот момент.

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