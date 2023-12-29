Ликбез по китайским драконам: что мы знаем о символе грядущего года

Драконы в китайских легендах – не злые и хищные змеи, как в других мифологиях. Они мудрые правители, волшебные помощники и многочисленные в своих ипостасях жители Поднебесной. Рассказываем о покровителе 2024 года и главном элементе китайской культуры, зародившемся в глубокой древности и дожившем до наших дней.
В китайской культуре драконы смотрят на вас отовсюду, куда ни повернись. Они извиваются в традиционных иероглифах, то и дело мелькают в пословицах и поговорках, прячутся в топонимах – названиях гор, рек и озер, – украшают собой древние артефакты, сувениры-новоделы и густо населяют китайские мифы и легенды.
Образ дракона сложился в Китае в глубокой древности. Начертание иероглифа лун (дракон), представляющее пиктограмму, изображающую животное с длинным телом и головой, увенчанной рогами, обнаружено уже в XIV в. до н.э. Дракон сразу принял в глазах китайцев величественный статус – мало того, что эти летающие змеи считались владыками всего связанного с водной стихией (именно к ним возносили свои молитвы во время засух и наводнений), они сразу начали ассоциироваться с властью, ниспосланной богом.
Существовали предания, по которым драконов кормили и разводили при дворах древних правителей, также считалось, что на челе древних государей обязательно присутствовала «драконья мета», а рождались они (как и мифические герои) от союза женщины с драконом.
«Как у верблюда голова, как у оленя рога, как у зайца глаза, как у коровы уши, как у змеи шея, как у морского шэня (мифическая устрица крупных размеров - прим. переводчика) живот, как у карпа чешуя, как у ястреба когти и как у тигра лапы», – так описывает китайского дракона Ли Ши-чжэнь, выдающийся врач и учёный периода Средневековья в своём трактате по истории и фармакологии «Книга о корнях и травах».
А толково-этимологический словарь «Шо вэнь цзе цзы» дает такое поэтическое определение: «Дракон (лун) — главный среди чешуйчатых, способен быть таинственно-темным и ясно-светлым), крошечным и исполинским, коротким и длинным; весной взмывает в небо, осенью ныряет в пучину».
Помимо диковинных описаний, в мифологии Китая существовала целая иерархия драконов – их классифицировали по цветам, внешности, родам и рангам, и даже моральным качествам. Например, с распространением учения о пяти первоэлементах, драконов начали делить на пять цветов: хуан-лун — желтые, цин-лун — зеленые, чи-лун — красные, бай-лун — белые и сюань-лун — черные.
Желтого дракона считали божеством земли и часто ассоциировали с легендарным Желтым императором. Цин-лун — сине-зеленый (иногда зеленый или лазурный) дракон считался главным духом и символом Востока, который ассоциировался с весной, потому и цвет у этого змея был под стать молодой траве.
Драконы в китайской мифологии бывали чешуйчатые, крылатые, рогатые и безрогие – и у каждого есть своя легенда. Также их делили на разных конкретных божеств: Ин-лун (Откликающийся дракон), Гоу-лун (Кривой дракон), Чжу-лун (Светоносный дракон), Куй/Куй-лун (Безобразный дракон) и другие. Откликающийся дракон (или бог южных дождей), например, не раз упоминается в «Книге гор и морей» — древнем анонимном источнике научных знаний в Китае.
Но главным среди всех летучих волшебных змеев, занимающим центральное место в народных верованиях, был Лун-Ван – Царь всех драконов. Его считали повелителем водной стихии, лидером подводного воинства. Храмы, посвященные Лун-Вану, были практически в каждом городе, каждой деревне, близ рек, озер, переправ и колодцев. Его помощи просили моряки, рыбаки, земледельцы и даже водоносы, а китайские императоры даже присваивали лун-ванам различные титулы, а иногда понижали их в чине или издавали указы о ссылке их за проступки в дальние края.
Именно с этим могущественным драконом связана легенда о происхождении волшебного чая. Если между миром живых и миром мертвых царит мир, то Лун-ван спит, веки его опускаются до самой земли и ресницы прорастают в землю, выходя на поверхность прекрасными растениями, исцеляющими душу и тело. Люди назвали их нежные листья чаем.
Из легенд и поверий драконы перебрались в искусство фэншуй и довольно уютно там устроились. Изначально дракон сочетал в себе и женское, и мужское начало, но со временем его стали воспринимать как воплощение светлой, небесной мужской силы ян, и лун утратил связь с землей как воплощением темного женского начала инь.
В геомантии также развивалась теория «драконовых жил» (лун мо) — подземных энергетических каналов, несущих магнетические токи, и их узловых пересечений — «драконовых логовищ». Дракон в фэншуе (и вообще в китайских традициях) ассоциируется с красотой и мощью, процветанием и развитием, счастьем и удачей.
Привлекает он и финансовое благополучие: не зря в Азии название «Четыре дракона» получили Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань за их стремительное экономическое развитие, а чаяния китайцев на то, чтобы «сын стал драконом» (望子成龙) означают пожелание успеха. Выражение «голова дракона» (龙头), помимо прямого обозначения головы, ещё означает «ведущее предприятие».
Покровителем 2024 года по восточному календарю является Зелёный Деревянный Дракон. Пусть он принесёт с собой процветание, мудрость и удачу – счастливого Нового года!