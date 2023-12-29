Ликбез по китайским драконам: что мы знаем о символе грядущего года

Драконы в китайских легендах – не злые и хищные змеи, как в других мифологиях. Они мудрые правители, волшебные помощники и многочисленные в своих ипостасях жители Поднебесной. Рассказываем о покровителе 2024 года и главном элементе китайской культуры, зародившемся в глубокой древности и дожившем до наших дней.

В китайской культуре драконы смотрят на вас отовсюду, куда ни повернись. Они извиваются в традиционных иероглифах, то и дело мелькают в пословицах и поговорках, прячутся в топонимах – названиях гор, рек и озер, – украшают собой древние артефакты, сувениры-новоделы и густо населяют китайские мифы и легенды.

Почтовая марка с китайским луном, 1910. Фото: commons.wikimedia.org

Образ дракона сложился в Китае в глубокой древности. Начертание иероглифа лун (дракон), представляющее пиктограмму, изображающую животное с длинным телом и головой, увенчанной рогами, обнаружено уже в XIV в. до н.э. Дракон сразу принял в глазах китайцев величественный статус – мало того, что эти летающие змеи считались владыками всего связанного с водной стихией (именно к ним возносили свои молитвы во время засух и наводнений), они сразу начали ассоциироваться с властью, ниспосланной богом.

Существовали предания, по которым драконов кормили и разводили при дворах древних правителей, также считалось, что на челе древних государей обязательно присутствовала «драконья мета», а рождались они (как и мифические герои) от союза женщины с драконом.

«Как у верблюда голова, как у оленя рога, как у зайца глаза, как у коровы уши, как у змеи шея, как у морского шэня (мифическая устрица крупных размеров - прим. переводчика) живот, как у карпа чешуя, как у ястреба когти и как у тигра лапы», – так описывает китайского дракона Ли Ши-чжэнь, выдающийся врач и учёный периода Средневековья в своём трактате по истории и фармакологии «Книга о корнях и травах».

А толково-этимологический словарь «Шо вэнь цзе цзы» дает такое поэтическое определение: «Дракон (лун) — главный среди чешуйчатых, способен быть таинственно-темным и ясно-светлым), крошечным и исполинским, коротким и длинным; весной взмывает в небо, осенью ныряет в пучину».

Фото: Janina Rivera/ Flickr.com

Помимо диковинных описаний, в мифологии Китая существовала целая иерархия драконов – их классифицировали по цветам, внешности, родам и рангам, и даже моральным качествам. Например, с распространением учения о пяти первоэлементах, драконов начали делить на пять цветов: хуан-лун — желтые, цин-лун — зеленые, чи-лун — красные, бай-лун — белые и сюань-лун — черные.

Желтого дракона считали божеством земли и часто ассоциировали с легендарным Желтым императором. Цин-лун — сине-зеленый (иногда зеленый или лазурный) дракон считался главным духом и символом Востока, который ассоциировался с весной, потому и цвет у этого змея был под стать молодой траве.

Драконы в китайской мифологии бывали чешуйчатые, крылатые, рогатые и безрогие – и у каждого есть своя легенда. Также их делили на разных конкретных божеств: Ин-лун (Откликающийся дракон), Гоу-лун (Кривой дракон), Чжу-лун (Светоносный дракон), Куй/Куй-лун (Безобразный дракон) и другие. Откликающийся дракон (или бог южных дождей), например, не раз упоминается в «Книге гор и морей» — древнем анонимном источнике научных знаний в Китае.

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Фото: Yves Cosentino / Flickr

Но главным среди всех летучих волшебных змеев, занимающим центральное место в народных верованиях, был Лун-Ван – Царь всех драконов. Его считали повелителем водной стихии, лидером подводного воинства. Храмы, посвященные Лун-Вану, были практически в каждом городе, каждой деревне, близ рек, озер, переправ и колодцев. Его помощи просили моряки, рыбаки, земледельцы и даже водоносы, а китайские императоры даже присваивали лун-ванам различные титулы, а иногда понижали их в чине или издавали указы о ссылке их за проступки в дальние края.

Именно так изображали Лун-вана в человеческом обличье. Фото: 海龍王, British Museum, commons.wikimedia.org

Именно с этим могущественным драконом связана легенда о происхождении волшебного чая. Если между миром живых и миром мертвых царит мир, то Лун-ван спит, веки его опускаются до самой земли и ресницы прорастают в землю, выходя на поверхность прекрасными растениями, исцеляющими душу и тело. Люди назвали их нежные листья чаем.

Фото: Иллюстрация: bigbrand/Flickr

Из легенд и поверий драконы перебрались в искусство фэншуй и довольно уютно там устроились. Изначально дракон сочетал в себе и женское, и мужское начало, но со временем его стали воспринимать как воплощение светлой, небесной мужской силы ян, и лун утратил связь с землей как воплощением темного женского начала инь.

В геомантии также развивалась теория «драконовых жил» (лун мо) — подземных энергетических каналов, несущих магнетические токи, и их узловых пересечений — «драконовых логовищ». Дракон в фэншуе (и вообще в китайских традициях) ассоциируется с красотой и мощью, процветанием и развитием, счастьем и удачей.

Привлекает он и финансовое благополучие: не зря в Азии название «Четыре дракона» получили Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань за их стремительное экономическое развитие, а чаяния китайцев на то, чтобы «сын стал драконом» (望子成龙) означают пожелание успеха. Выражение «голова дракона» (龙头), помимо прямого обозначения головы, ещё означает «ведущее предприятие».

Фото: Sergiy Galyonkin / Flickr

Покровителем 2024 года по восточному календарю является Зелёный Деревянный Дракон. Пусть он принесёт с собой процветание, мудрость и удачу – счастливого Нового года!