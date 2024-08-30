Локальная гастрономия: куда отправиться за новыми вкусами этой осенью

Гастрономические путешествия – один из главных трендов нашего времени. Отправляясь в другую страну или регион России, всегда хочется попробовать что-то новое и получить яркие впечатления от специалитетов локальной кухни. Мы собрали 5 ресторанов и отелей из разных уголков России и не только, которые стоит посетить этой осенью.

Владивосток

Открывает обзор Дальний Восток и ресторан «Uliss Asia», расположенный в RODINA Residences Vladivostok. Авторы проекты призывают пройтись по пути Улисса, ощутить силы природы и погрузиться в атмосферу Восточной Азии в столице Приморья.

Улисс – латинизированная форма имени Одиссея, великого путешественника из древнегреческой мифологии. Желая удержать Улисса, нимфа Цирцея, послала видения загадочных красот Азии, невиданных прежде. В них Улисс оказался гостем роскошной азиатской гостиной на берегу Японского моря, где хотелось остаться надолго.



Ресторан воссоздает атмосферу гостеприимства, которая погружает всех в волшебное путешествие в мир азиатской культуры. Меню Uliss Asia представляет собой микс трендовых азиатских кухонь, адаптированных в премиальном европейском стиле. Повара ресторана, владеющие искусством азиатской кулинарии, творят магию на тарелках и удивляют уникальными вкусами и комбинациями. Ресторан притягивает ароматами разнообразных специй и свежестью морепродуктов, которыми так славится Дальний Восток. А использование натуральных материалов, символика и орнаментальность наполняют пространство ресторана энергией и красотой.

Горно-Алтайск

Из Приморья переносимся на Алтай – одно из самых трендовых направлений для отдыха в России. Здесь на берегу горной Катуни у подножья Тавдинских пещер расположен ресторан «Сосны» эко-курорта Grand Chalet Altay.

Концепт ресторана предлагает не только гастрономическое путешествие с акцентом на алтайскин специалитеты, но и умиротворяющие пейзажи дикой природы. Шеф-повар ресторана Евгений Масловский играет на сочетании текстур и вкусов сибирских специалитетов с добавлением азиатского и французского оттенков. В большинстве блюд шеф использует локальные продукты, собранные на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Архитектурный облик ресторана лаконично вписан в природный лесной ландшафт – использованные в строительстве и отделке цельные массивы горной сосны и кедра подчеркивают гармонию человека с природой. Летняя терраса оборудована прямым выходом на пляж, где гости днем могут наслаждаться алтайским солнцем и шумом реки, а вечером наблюдать за звездами у костра.

Санкт-Петербург

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Питание – один из 7 компонентов в структуре управления здоровьем для продления молодости, поддержания физического и ментального благополучия. За обновлением гастрономических привычек стоит отправиться в инновационный prevent-age курорт «Первая Линия. Health Care Resort», расположенный на побережье Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Курорт объединил принципы правильного питания и достижения современной диетологии в концепции, где еда превращается в форму терапии, социализации и созидания ментального благополучия. Шеф-повар курорта Игорь Сверлов, специализирующийся на modern healthy food, небанально обыгрывает самые простые вещи и предлагает новые интересные сочетания в соответствии с мировыми стандартами здорового питания. При составлении меню используются продукты с низким содержанием лектинов, насыщенных жиров и быстрых углеводов, безглютеновые продукты, а также продукты, способствующие поддержанию кислотно-щелочного равновесия в организме.

В зависимости от целей и потребностей гостям «Первой Линии» доступно 3 варианта питания по программам оздоровления: Диета очищение, Клеточное обновление и Сбалансированное питание. Для тех, кто желает попробовать авторские рецепты шеф-повара курорта и открыть новые вкусовые горизонты, в ресторане есть a la carte велнес меню.

Тамбов

Традиционная русская кухня, натуральные сыры и сказка с тремя главными персонажами – переносимся в центральную Россию, ресторан-сыроварню «MARFA» в парк-отеле PLES в Пригородном лесу Тамбова.

Концепт ресторана – сказка с тремя главными персонажами. Первый - душа и горячее сердце ресторана - дровяная печь Марфа, выполненная в неорусском стиле из «игумновских» изразцов ручной работы глубокого цвета сочной бирюзы. Второй и не менее важный герой – дерево королевской породы царевич вяз, использованное в отделке стен, потолка и мебели. Замыкает тройку сказочных персонажей – три спроектированных дизайнерами проекта люстры-сестрички, которые в праздничные дни наряжают в венками из живых цветов. Такой тандем создаёт атмосферу швейцарского шале, где царит гармония, тепло и уют.

Кухня ресторана представлена несколькими направлениями. Самыми главными, конечно же, являются блюда из печи – пицца с 4 сырами или тамбовским окороком, говядина, томленая в печи с жареным картофелем, фокачча с бураттой и сладкими томатами, и, конечно же, сыры собственного производства, изготавливаемые по старинным технологиям из натурального коровьего молока без добавок и консервантов. Понравившиеся сыры можно приобрести в лавке при ресторане, а для желающих проверить свои возможности в сыроварении проводятся мастер-классы по приготовлению бурраты на открытой кухне ресторана.

Стамбул

Из России переносимся в популярный у российских туристов (многие пути за границу ведут, как известно, теперь через этот город) колоритный Стамбул и его панорамный ресторан Izaka Terrace, расположенный на самой большой отельной террасе Турции в пятизвездочном CVK Park Bosphorus.

Шеф-повар ресторана и лауреат престижного гастрономического конкурса Bocuse D'or Turkey Серхата Элисора предлагает блюда анатолийской кухни, вдохновленные историей Стамбула. Через гастрономический опыт гостям предлагается совершить увлекательное «путешествие» по городу с его ярким колоритом, переплетением культур и богатыми кулинарными традициями. Как и традиционная византийская мозаика, состоящая из множества маленьких кусочков, меню Izaka Terrace предлагает разнообразный выбор блюд, приготовленных из локальных ингредиентов по высоким международным стандартам и с уважением к разным культурам. Днем здесь можно наблюдать за проплывающими по Босфору кораблями, историческим центром города, а вечером устроить романтический ужин или попасть на выступления музыкантов и даже вечеринку с диджеем под открытым небом.