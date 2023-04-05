Лолита – одна из старейших косаток в неволе. Теперь ее выпустят в океан

Познакомьтесь с Лолитой, которая обретет свободу через 50 лет жизни в океанариуме.

Звезда океанариума Майами, Лолита, которая провела более 50 лет в неволе, вскоре попрощается со своим тесным бассейном и проживет остаток своих дней в родных водах на северо-западе Тихого океана.

Лолита – 57-летняя самка косатки (Orcinus orca), пойманная в регионе, где косатки находились на грани исчезновения. В настоящее время она вторая по возрасту косатка в неволе после Корки, 58-летнего самца, проживающего в тематическом парке SeaWorld в Сан-Диего.

Лолита попала в Океанариум Майами в 1970 году после того, как группа мужчин поймала ее и 79 других косаток в бухте на острове Уидби, штат Вашингтон. С тех пор Лолита жила и выполняла трюки в бассейне-аквариуме, который является самым маленьким в Северной Америке. Это продолжалось вплоть до марта 2022 года, когда косатку убрали из публичных представлений.

Имя «Лолита» в данном случае не имеет отношения к творчеству драматурга Владимира Набокова. На языке салишей – коренных жителей, населявших территорию нынешней Британской Колумбии в Канаде, а также штаты Вашингтон и Орегон в США, слово «лолита» или «токитае» означает «хороший день, красивые цвета».

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О решении отпустить Лолиту в ее родные воды было объявлено 30 марта на пресс-конференции, совместно проведенной компанией The Dolphin Company, которой принадлежит океанариуму Майами, и природоохранной группой «Друзья Лолиты», которые устроили целую кампанию за то, чтобы Лолита вернулась в океан после выхода на пенсию.

Косатка уже слишком стара, чтобы ее можно было безопасно отпустить на волю. Поэтому её переведут в новый морской загон – там она проведёт свою пенсию под присмотром специалистов.

Лолита с дрессировщицей Фото: Andy Blackledge / flickr.com

В дикой природе средняя продолжительность жизни самок косаток составляет 46 лет, но некоторые из них могут жить до 80 или 90 лет, в то время как средняя продолжительность жизни самцов составляет всего 30 лет, хотя некоторые могут жить от 50 до 60 лет. Однако содержащиеся в неволе косатки редко живут так долго.

Косаток, содержащихся в неволе, редко возвращают в дикую природу. Единственной косаткой из Северной Америки, выпущенной на волю, была Кейко, сыгравшая знаменитую роль в фильме 1993 года «Освободите Вилли». Кейко освободили в 2002 году после массовой петиции за его освобождение, но он умер от пневмонии в водах Норвегии в 2003 году. Это вызвало опасения, что косаток сложно реинтродуцировать в дикую природу.

Содержание косаток в неволе вызывает большие споры. По данным британской организации Whale and Dolphin Conservation, с 1961 года, когда была поймана первая дикая косатка, 174 косатки умерли в неволе, не считая 30 выкидышей или мертворожденных детенышей от матерей в океанариумах.

Те косатки, кто выживает, имеют низкое качество жизни и могут страдать от широкого спектра проблем со здоровьем, таких как коллапс спинного плавника (особенно у самцов) и повреждение зубов. Содержание в неволе также влияет на поведение косаток из-за изоляции от сородичей. Запертые китообразные могут впасть в депрессию до такой степени, что причинят себе вред или станут очень агрессивными по отношению к другим косаткам или дрессировщикам. На данный момент четыре человека были убиты косатками в неволе.

9 марта последняя содержавшаяся в неволе канадская косатка Киска по прозвищу «самая одинокая косатка в мире» умерла после более чем 40 лет содержания в неволе. За это время она стала свидетельницей того, как все пять ее детенышей умерли, не дожив до семи лет.