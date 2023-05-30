Лондон назван лучшим городом Земли

В топ-100 нового рейтинга лучших городов планеты также вошли Москва и Санкт-Петербург.

Столица Великобритании заняла первое место в рейтинге лучших городов мира Brand Finance City Index. Лондон получил 84,6 балла из возможных 100, опередив Нью-Йорк, Париж, Лос-Анджелес и Сидней, который возглавил другой раздел рейтинга – список лучших городов для жизни.

Рейтинг консалтинговой компании по оценке брендов Brand Finance основан на глобальном опросе около 15 000 человек, проведенном в апреле 2023 года в 20 странах на всех континентах. Опрос проводился с целью выявить лучшие города с точки зрения их образов – брендов, под которыми мегаполисы воспринимаются во всем мире.

Чтобы получить всестороннюю оценку городских брендов в рейтинге, респондентов спрашивали не только о репутации города, но и проводили опрос по семи другим параметрам: узнавали их личное отношение к каждому городу как к месту для жизни, работы, удаленной работы, учебы, выхода на пенсию, туризма и инвестирования. Дополнили вопросы оценкой 45 основных атрибутов бренда города, сгруппированных по семи основным направлениям.

Лондон признан лучшим «городским брендом в мире» благодаря своей высокой узнаваемости среди респондентов по всему миру.

Реклама

«Исключительные показатели Лондона в рейтинге можно объяснить его всемирной известностью. Заняв первое место по этому конкретному показателю, Лондон получил огромное преимущество перед другими городами, что привело к его успеху в общем рейтинге лучших городов мира. Это позволило многие респондентам рассматривать его как предпочтительное место для жизни, работы, учебы, выхода на пенсию, посещения или инвестирования», – Дэвид Хэй, председатель и главный исполнительный директор Brand Finance.

Лондон, признанный абсолютным победителем, занимает первое место по двум из семи ключевых параметров – учеба и туризм – а также входит в четверку лучших по всем остальным параметрам.

Нью-Йорк занял 2-е место после Лондона с показателем Brand Finance City Index 83,0 из 100. Нью-Йорк также занимает 3-е место в мире по узнаваемости и 2-е место по трем из семи ключевых параметров: инвестиции, обучение и туризм. Париж замыкает тройку лидеров с показателем 79,7 из 100. Париж также занимает второе место в рейтинге самых узнаваемых городов мира.

В топ-100 вошли и два российских города. Санкт-Петербург занял 61-е место с рейтингом 62,9, Москва оказалась 63-й с рейтингом 62,5.