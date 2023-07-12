Лондонская пивоварня выпустила самое экологичное пиво на планете

В компании уверяют, что, употребляя это пиво, вы можете помочь всему миру.

Пивоварня Gipsy Hill в Лондоне утверждает, что сделала первое в мире пиво при производстве которого выброс углерода был отрицательным. Пиво Swell Lager и Trail Pale варится из ячменя, выращенного с помощью регенеративного земледелия, и хмеля, который был рекультивирован и повторно использован.

Это означает, что вы можете пить это пиво, зная, что оно удаляет из атмосферы больше парниковых газов, чем производит.

Для создания пива Gipsy Hill использовала сертифицированный регенеративный ячмень от Wildfarmed. Эта компания работает с фермерами над внедрением регенеративных методов, то есть в процессе выращивания ячменя в почве накапливается больше углерода, чем выделяется в атмосферу.

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«Мы помогаем людям решать некоторые из самых серьезных мировых проблем, таких как изменение климата и продовольственная безопасность, потребляя продукты и напитки, приготовленные из ингредиентов из здоровой, регенеративной почвы. Наш дикорастущий ячмень связывает углерод, увеличивает биоразнообразие и является золотым стандартом регенеративного сельского хозяйства», – Эдд Лис, соучредитель Wildfarmed.

Затем этот регенеративный ячмень смешивают с хмелем из предыдущих партий пива. По данным Gipsy Hill Brewery, этот хмель обычно выбрасывается, а это означает, что его использование приводит к нулевым выбросам парниковых газов.

В целом, пинта Swell Lager имеет углеродный след -40 г CO₂., а пинта Trail Pale дает -30 г CO₂.

«Производство высококачественного пива было нашей навязчивой идеей на протяжении 10 лет, но я чувствовал, что нам нужно найти способ делать это более безвредно для экологии. Отличное пиво не должно вызывать чувство вины, и с нашими новыми Trail Pale и Swell Lager наши пьющие впервые могут безопасно насладиться пинтой пива, зная, что оно активно улучшает окружающую среду и помогает решить наш климатический кризис», – говорит соучредитель пивоварни Gipsy Hill Brewery Сэм МакМикен.

Пиво с отрицательным выбросом углерода теперь доступно в нескольких местах, в том числе в таверне Gipsy Hill в Южном Лондоне и в ряде заведений Youngs по всей Великобритании.